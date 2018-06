Oberstadioner Radwege sollen besser priorisiert werden

Radwege, Feldwege, der Breitbandausbau und Straßenlampen sind am Montagabend Themen der Gemeinderatssitzung in Oberstadion gewesen.

Im Rahmen des „Radwege-Konzepts 2017“ hat das Landratsamt die vorhandenen Radwege kartiert und für geplante Wege Dringlichkeitsstufen festgelegt. „Aus meiner Sicht sind alle Wege im Bereich Oberstadions zu niedrig eingestuft“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest. Das habe er dem Landratsamt mitgeteilt und darum gebeten, die geplanten Radwege „mindestens eine Stufe nach oben zu setzen“. Als Beispiele nannte Wiest den geplanten Radweg von Hundersingen nach Unterstadion und den Lückenschluss von Moosbeuren in den Kreis Biberach. Der Hundersinger Weg sei in die Stufe drei, „also ganz nach hinten“, gesetzt worden, so Wiest. „Er ist aber wichtig, weil hier Kinder zur Schule fahren. „Dieser Weg wäre längst gebaut“, betonte Gemeinderat Georg Steinle, „das scheiterte aber am Flächenkauf“. „Wichtig sei auch der Lückenschluss nach Biberach“, so Gemeinderätin Karin Traub, „einige Moosbeurer fahren mit dem Rad zur Arbeit und das ist auf dieser Straße extrem gefährlich“. Zudem sei die Anbindung an den Kreis Biberach wichtig für die Tourismusförderung in der Region, so Wiest. Das Landratsamt wird die Einstufung der Radwege nochmal überprüfen.

Vor seiner Wahl hatte Kevin Wiest versprochen, sich schnellstmöglich um die Feldwege zu kümmern. Das ist jetzt geschehen: Die Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs haben alle Feldwege kontrolliert und in einer Karte ihren Zustand in den Kategorien „gut“, „mittel“ und „schlecht“ festgehalten. Am Montag forderte Bürgermeister Wiest die Räte auf, sich bis zur nächsten Sitzung die Feldwege anzusehen, um dann eine Prioritätenliste zu deren Sanierung erstellen zu können. „Für die roten Wege können wir dann, noch in diesem Jahr, Kostenvoranschläge einholen und die Finanzierung im Haushalt des kommenden Jahres einplanen“, so Wiest. Ziel soll sein, in einigen Jahren alle Feldwege saniert zu haben.

Weil im Zuge der Verlegung einer Erdgasleitung in Teilen Oberstadions die Leerrohre für den späteren Ausbau des schnellen Internets verlegt werden sollen, hat der Gemeinderat beschlossen, das dafür nötige Material zu kaufen. Günstigste Bieterin war eine Fachfirma aus Bad Wurzach zum Angebotspreis von 135 900 Euro. „Das Material wird zeitgerecht geliefert, damit keine Zeitverzögerung entsteht“, sagte der Schultes.

Bürger haben sich beklagt, dass die Straßenlampen im Oberstadioner Stehbachweg zu weit auseinander stehen und deshalb extrem dunkle Bereich entstehen. „Da wir Straßenlampen im Vorrat haben und Anschlüsse bereits vorhanden sind, wird zunächst eine Straßenlampe in diesem Bereich aufgestellt“, kündigte der Bürgermeister an.

Mit der Umnutzung eines Ökonomiegebäudes in Hundersingen zur Betriebsstätte und zu Lager einer Firma, die Autos zerlegt und mit Autoteilen handelt, waren die Räte einverstanden. Aus städtebaulicher Sicht stehe der Umnutzung nichts entgegen, sagte Bürgermeister Wiest, „über Emissionen müssen die Fachbehörden des Landratsamt entscheiden“.

Am Schluss der Sitzung verkündete der Schultes, dass der bewilligte und lange erwartete Zebrastreifen über die Mühlhauserstraße in Oberstadion im Bereich der Sparkasse in den nächsten Wochen gebaut werde.