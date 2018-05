Oberstadioner Narren setzen den Schultes ab

„Es bringt me fascht um da Verstand, mei Rothaus fest in Narrahand“, reimte Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest, als Wenk’l-Fratza und Schlossberghexa am Glompigen seinen Amtssitz besetzten. Er habe „für’s Internet geackert und dafür s‘ganze Dorf aufgebaggert“ und sich beim steigenden Pegel des Stehenbachs einen Schnupfen geholt, versucht sich der Schultes zu verteidigen.

Aber alle Gegenwehr half letztlich nicht. Wiest musste die weiße Fahne am Rathaus hissen, den „Schlüssel des Fleckens“ übergeben und als „gramgebeugter Schultes von Schtäa“ die Kapitulations-Urkunde unterschreiben. „Wir, Magistrat und Schultes zu Schtäa im Stehbachtal, geben kund zu wissen, dass wir uns der Übermacht der Narren zum Wohle der Bürgerschaft zu beugen haben“, verkündete Wiest. Als Trost verkündeten die Narren, dass „Schtäa an Super-Schultes“ habe und machten ihn kurzerhand zum „Super-Kevin vom Winkel“. So zog die Narrenschar mit den Stehbachmusikanten zur Halle, in der der „Schtäamer Narrensamen“ traditionell Wurst, Wecken und ein Sprudel spendiert bekam. Bereits am Morgen hatten die Wenk’l-Fratza und Schlossberg-Hexa die Christoph-von Schmid-Schule und den Kindergarten gestürmt und waren dann mit der bunten Mäschgerle-Schar zum Rathaus gezogen.