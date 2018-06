Oberstadioner macht Ausbildung zum Schäfer

Beim Blick auf den Lebenslauf von Max Frankenhauser, Auszubildender zum Tierwirt mit dem Schwerpunkt Schäferei, wird so mancher eine Sprunghaftigkeit oder Selbstsuche interpretieren: Nach dem Gymnasium Zivildienst, dann Ausbildung, Studium und nun noch eine zweite Ausbildung zum Schäfer. Aber spricht man mit dem jungen Mann bemerkt jeder aufmerksame Zuhörer umgehend, Frankenhauser hat sich konsequent – von Jugend an – auf seine jetzige Tätigkeit vorbereitet. Die Faszination an der Schäferei und warum er diesen Beruf allen den bisherigen Abschlüssen vorzieht, formuliert der 28-Jährig so: „Die Einheit: Du, die Schafe, die Landschaft, der Hund.“

Alles begann für den damals 17-Jährigen aus Oberstadion im Alb-Donau-Kreis mit dem Jugendjagdschein. Die Eindrücke und Erfahrungen während dieser Zeit führten ihn nach dem Gymnasium als Zivildienstleistenden auf die Schwäbische Alb: Dort arbeitete der Sohn eines Arztes und einer gelernten Tierpflegerin im Landschaftspflegetrupp, wo er auch hin und wieder Schafe zum Scheren brachte und hierbei zuarbeitete. Der leise Berufswunsch Schäfer entstand. Doch nach dem Zivildienst entschied er sich, eine Ausbildung zum Forstwirt in Mochental bei Ehingen zu absolvieren und anschließend Waldwirtschaft und Umwelt mit dem Nebenfach Naturschutz zu studieren.

Nerv getroffen

In der Übergangszeit vom Forstwirt zum Studium arbeitete Frankenhauser drei Monate in der Schäferei von Johanna und Thomas von Mackensen in Gomadingen bei Münsingen. Einem Betrieb, der sich der lokalen Produktion und Vermarktung von hochwertigem Fleisch aus artgerechter Haltung im Sinne des Umwelt- und Tierschutzes verschrieben hat und mit dieser Philosophie den Nerv von Frankenhauser voll traf. Davon inspiriert entschied sich der Oberstadioner nach dem Studium für die Ausbildung zum Schäfer.

Das Schafehüten selbst sei es, was den angehenden Schäfer besonders faszinierte „Die Schafe schaffen eine Kulturlandschaft“, das sei besonders an seinem aktuellen Einsatzort, dem Truppenübungsplatz Hohenfels festzustellen, wo es grenzenlose Landschaft und keine Aufteilung zwischen Wald, Acker und Wiese gibt. „Dort gehört man mit dem Schaf und dem Hund zur Umwelt und die enge Wechselbeziehung ist richtig zu spüren.“ Die ökologische Ausrichtung im Zusammenspiel mit einem zeitgemäßen professionellen Herdenmanagement seines jetzigen Ausbildungsbetriebes, dem Hagnerhof in Deining (Oberpfalz, Bayern), komme ihm da natürlich entgegen.

Am Anfang der Ausbildung gehörte zu seinen Aufgaben in der Schäferei neben den Schafen auch die Landschaftspflege: So war bei Singen am Bodensee besonders ein großes Naturschutzgebiet maschinell und per Tier zu pflegen. Die Tätigkeit vereinte sein forstwirtschaftliches Wissen mit den Aufgaben eines Schäfers. Hinzu kam die Berufsschule: Dort galt es, sich Fachwissen zum Thema Schafhaltung, Ablammung und Aufzucht, Produktion von Wolle, Milch und Fleisch, Hütetechnik, Weidewirtschaft, Futtergewinnung sowie Informationen zum Thema Naturschutz und Landschaftspflege anzueignen.

Einen guten Arbeitstag beschreibt Frankenhauser so: „Wenn die Schafe fressen, der Hund gut läuft und das Wetter passt.“ Das Gegenteil von allem halte er aber natürlich auch aus. In der heißen Sommerzeit bringt der Schäfer von einer Quelle Wasser mit einem Hänger zu den Schafen. Ein entspannter Job mit Arbeitszeiten von 9 bis 15 Uhr sei die Schäferei nicht – vor allem bei Hitze, wenn die Schafe untertags ruhen und nicht fressen. Da gehe es dann abends in die zweite Schicht, damit die Tiere auch satt werden. Da sei dann selbst Muck, Frankenhausers selbst ausgebildeter altdeutscher Hütehund, am Ende des Arbeitstages erschöpft. Eine klassische Wohnung hat der Auszubildende nicht mehr. Er lebt in einem alten Wohnmobil quasi mit der Herde zusammen. Alle paar Tage gibt er einen Einkaufszettel per Telefon weiter.

Viele soziale Kontakte könne der junge Oberstadioner so selbstverständlich nicht knüpfen und pflegen, räumt er ein. „Aber die Beziehungen zu den Freunden haben das bis heute überstanden. Man sieht sich selten, aber wenn, dann ist es immer gut“, stellt er mit einem Lachen pragmatisch fest. Dabei vergisst er aber nicht festzustellen, dass die wenige Freizeit und die Vereinbarkeit mit Familie eine Herausforderung für die Berufsgruppe der Schäfer darstellen.

Schäferromantik gibt es nicht

„Viele Leute haben ein verklärtes Bild von der Schäferromantik – diese existiert nicht“, sagt Frankenhauser. „Es ist intensive Arbeit und auch die Technik ist in diesem Beruf trotz vieler Handarbeit nicht mehr wegzudenken“. Beides schreckt ihn nicht ab. Menschen, die in der Stadt aufgewachsen sind, könnten sich oft im Gespräch mit ihm die Aufgaben des Berufes gar nicht vorstellen. In einem Industriestaat wie Deutschland sei dieser Beruf eben ein Exot, stellt er fest. Aber er eröffne immer wieder außergewöhnliche Momente, die es in anderen Berufen nicht gäbe: „Zum Beispiel kann am Truppenübungsplatz aus heiterem Himmel ein Hirsch auf der Schafweide stehen“, erzählt der Schäfer-Azubi.

Durch den bewussten Wechsel der Ausbildungsbetriebe während der Lehrzeit hat Frankenhauser viel mitbekommen. „Aber es ist auch nicht ohne, immer umzuziehen, sich immer wieder neu einzuarbeiten und die Leute neu kennenzulernen. Der Wissenszuwachs ist es aber allemal wert“, betont er.

Aufgrund seiner Vorkenntnisse konnte Max Frankenhauser die Ausbildung verkürzen und hat bereits seine schriftliche Abschlussprüfung an der Berufsschule in Stuttgart-Hohenheim absolviert. Die praktische Prüfung wird Ende Juli in einem baden-württembergischen Betrieb stattfinden. Danach will Frankenhauser aber erst mal seinem Ausbildungsbetrieb treu bleiben.