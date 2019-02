Oberstadioner Grundschüler experimentieren mit speziellen Koffern

Ganz im Zeichen des Experimentierens hat der Freitag an der Christoph-von-Schmid-Grundschule in Oberstadion gestanden. Altersübergreifend haben die Schüler mit speziellen Experimentierkoffern verschiedene Versuche ausprobiert und wurden dabei von ihren Lehrern und einem Experten unterstützt.

Seit Kurzem besitzt die Oberstadioner Grundschule ganz verschiedene Experimentierkoffer der Merlin Didakt GmbH. Mit einem umfassenden Experimentiertag haben Schüler und Lehrer Sets nun besser kennengelernt. „Experimentieren ist ein wichtiger Teil des Bildungsplans und gehört fest im Sachunterricht dazu“, sagt Schulleiter Tobias Tress. Deshalb sei der Rektor froh, dass die Schule die Koffer mit Hilfe der Donau-Iller-Bank und des Schulträgers finanzieren konnte.

Mit Oliver Buck stand Lehrern und Schülern am Freitag ein Experte der Firma Merlin zur Seite, der bei Schwierigkeiten und Fragen zum Umgang mit Materialien fachkundig Auskunft geben konnte, damit der Einstieg reibungslos klappt. Denn den Experimentiertag hat Schulleiter Tress als Auftaktveranstaltung betrachtet, um die Koffer künftig in den alltäglichen Unterricht einzubeziehen.

Los ging es am Morgen mit einer Auftaktinformation in der Aula. Hier wurden Erst- bis Viertklässler auch in altersgemischte Gruppen eingeteilt, in denen sie dann alle fünf Experimentierstationen absolviert haben. Bauen, Strom, Fahrzeuge, Magnetische Figuren und eine Feuerwerkstatt gab es für die Jungen und Mädchen zu entdecken.

Ganz verschiedene Kompetenzen waren an diesem Tag gefordert, ist sich Tress sicher. Beispielsweise haben die Älteren die Jüngeren unterstützt. Außerdem musste vor jedem Experiment der Ablauf nachgelesen werden, so dass auch Lesekompetenzen geschult wurden. „Viele Schüler haben so ganz neue Dinge ausprobieren können“, so der Rektor.