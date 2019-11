Oberstadion muss einen Nachtragshaushalt aufstellen

Für das laufende Jahr hat der Gemeinderat am Donnerstag einen Nachtragshaushalt beschlossen. „Das ist nichts ungewöhnliches und vor dem Hintergrund der großen Investitionen für den Breitbandausbau völlig normal“, erklärte Finanzfachmann Markus Mussotter von der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen.

„Wir bezahlen zwar rund zwei Millionen für den Ausbau des schnellen Internets, das ist aber dank der Möglichkeit der Mitverlegung mit der Gasleitung nur ein Zehntel dessen, was wir ohne Gas hätten bezahlen müssen. Und das wäre nicht zu stemmen gewesen“, betonte Bürgermeister Kevin Wiest.

Gürtel wird enger geschnallt

Er bezeichnete den Breitbandausbau als Zukunftsprojekt und betonte: „Für dessen Realisierung müssen wir in den nächsten Jahren den Gürtel ein bisschen enger schnallen, um den Haushalt konsolidieren zu können“. Rund 1,1 Millionen Euro sind im regulären Oberstadioner Gemeindehaushalt bereits für den Ausbau des schnellen Internets eingeplant. Jetzt müssen noch rund 587 300 Euro finanziert werden.

Im Verwaltungshaushalt weist der Nachtragshaushalt eine Nettoinvestitionsrate, also einen Finanzspielraum von 187 000 Euro aus. Im Vermögenshaushalt sind unter anderem Gelder für die Renaturierung des Stehenbachs, den Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs und die verschiedenen Projekte des Breitbandausbau, wie Backbone- und innerörtliches Netz, eingeplant. Der am Donnerstag einstimmig beschlossene Nachtragshaushalt sieht vor, dass die Gemeinde zur Finanzierung aller Ausgaben im Haushalt Darlehen in Höhe von 590 000 Euro aufnimmt.

Neben dem Nachtragshaushalt beschäftigten sich die Räte am Donnerstag mit der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 und bestätigten diesen. Markus Mussotter betonte: „Das Jahr 2018 ist planmäßig und noch ohne Darlehnsaufnahme verlaufen“. Der Jahresabschluss weist mit 220 875 Euro eine um 129 575 Euro höhere Nettoinvestitionsrate, also einen höheren freien Finanzspielraum, als geplant aus.

Rund eine Million Schulden stehen im Haushalt und 128 210 Euro sind als allgemeine Rücklage angespart. Im Gebührenhaushalt „Abwasser“ ist ein Überschuss von 40 639 Euro entstanden, der „Wasser-Haushalt“ zeigt ein Minus von 3130 Euro. Insgesamt schließt der Gemeindehaushalt 2018 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 9000 Euro ab. „Angesichts unseres Haushaltsvolumens von mehr als 4,7 Millionen Euro ist das eine echte, finanzielle Punktlandung“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest.

Müllgebühren steigen

Außerdem hat der Gemeinderat einem Anstieg der Müllgebühren im kommenden Jahr zugestimmt. Die Gebühren steigen für den kleinen Mülleimer um 85 Cent pro Woche. „Dafür bieten wir aber weiterhin die Luxusvariante der Müllentsorgung, also das Rundum-Sorglos-Paket mit wöchentlicher Leerung, Sperrmüll, Gartenabraum, Grüngut-Containern und Altholz-Abfuhr“, sagte Kevin Wiest.

Per Gesetz sind die Gemeinden verpflichtet, die Müllgebühren jedes Jahr zu kalkulieren und dabei darauf zu achten, dass die Gebühren kostendeckend sind und entstandene Gewinne oder Verluste in den Gebührenhaushalt eingerechnet werden. Neben steigenden Umlagen, die an den Landkreis zu zahlen sind und aus notwendig gewordenen Sanierung der Abfallentsorgungsanlage Ulm-Donautal resultieren, sind in Oberstadion auch 5700 Euro Verluste aus den Vorjahren in die aktuelle Kalkulation eingeflossen.

So ergab die Berechnung Gesamtkosten der Oberstadioner Müllentsorgung von 129 364 Euro, von denen rund 120 100 Euro auf die 645 Mülleimer in der Gemeinde umgelegt werden müssen. Der aktuellen Kalkulation liegt eine Müllmenge von 219,48 Tonnen Hausmüll und 42,35 Tonnen Sperrmüll zugrunde, die im Jahr 2018 angefallen ist. Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Müllentsorgung im „großen“ 50-Liter-Mülleimer ab dem kommenden Jahr 220 Euro, statt bisher 168 Euro, kosten wird. Die Müllgebühr für einen „kleinen“ 35-Liter-Eimer wurde von bisher 120 Euro auf künftig 164 Euro angehoben. Ein zusätzlicher Müllsack wird in Zukunft 5,30 Euro, statt bisher 4,80 Euro, kosten.