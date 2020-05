Oberstadion hat jetzt eine eigene App

„Ich habe mir vorgenommen, Oberstadion ins digitale Zeitalter zu führen“, hat Bürgermeister Kevin Wiest kurz nach seinem Amtsantritt im Oberstadioner Rathaus betont. Heute, nach knapp der Hälfte seiner ersten Amtszeit, ist er mit der Winkelgemeinde bereits ein großes Stück des Weges zur Digitalisierung und zum schnellen Internet gegangen.

So sieht die Startseite aus. (Foto: Privat)

Der Breitband-Ausbau sei, Größtenteils bis zum FFTB-Standard, also bis zum schnellen Internet in den Häusern, geschultert worden und gehe weiter voran, so Wiest. Bereits seit einiger Zeit sei es sein Ziel, die Oberstadioner Homepage barrierefrei zu gestalten und dazu die passende Gemeinde-App zu entwickeln, sagt der Bürgermeister. „Durch Corona ist es jetzt aber anders gekommen“.

Wichtige Infos übermitteln

Seit Beginn der Krise sei es nötig, den Bürgern wichtige Informationen schnell zu übermitteln. „Da habe ich gemerkt, dass ich dafür in der Gemeinde gar kein Medium habe. Das wöchentlich erscheinende Amtsblatts ist dafür nicht geeignet“, so Wiest. Mit Hilfe von Facebook und seinem privaten Whatsapp-Status hat Wiest versucht, die sich schnell ändernden Verordnungen weiterzugeben. Gleichzeitig hatte er die Idee, die ohnehin später geplante Gemeinde-App gleich jetzt auf den Weg zu bringen, um seine Bürger schnell informieren zu können.

Nach dem Ehinger Vorbild ließ Wiest die „Oberstadion-App“ gestalten, die jetzt zum Download aus dem App-Store bei Apple und Android (auch per QR-Code) kostenlos bereitsteht. Über mehrere Buttons sind die Informationen der neuen Gemeinde-App abrufbar. So beispielsweise alle aktuellen „Corona-Infos“, die Apotheken-Notdienste und der gültiger Müllkalender.

„Samt Reminder-Funktion, die daran erinnert, den Mülleimer rauszustellen“, so der Bürgermeister. Über den Mängelmelder der Gemeinde-App können die Oberstadioner künftig direkt ins Rathaus melden, wenn sie beispielsweise wilde Müllablagerungen, beschädigte Verkehrsschilder oder ähnliches im Gemeindegebiet entdecken. Über eine Kartenfunktion wird angezeigt, wo sich im Dorf Museum, Kirche, Gaststätten, Ladestation für E-Autos und E-Bikes, Kinderspielplätze und Abfallcontainer, aber auch Arzt, Bäcker, Friseur, Bank oder Metzger befinden. „Und wenn die Krise vorbei ist, wird auch der Veranstaltungskalender üppiger bestückt sein, als im Moment“, sagt Bürgermeister Wiest.

Grundversion als Anfang

Die jetzige Oberstadioner Gemeinde-App biete Basisfunktionen. „Das ist quasi eine Grundversion, die wir künftig Schritt für Schritt und je nach Wünschen oder Bedarf weiter entwickeln können“, sagt der Bürgermeister und nennt „Essen und Trinken“, Vereine oder Gewerbetreibende als Beispiele möglicher Erweiterungen. Als „weiteren kleinen Schritt zur Digitalisierung Oberstadions“ nennt Kevin Wiest, dass seit rund zwei Monaten im Rathaus freies WLAN zur Verfügung steht. „Und als nächsten Digitalisierungsschritt werden wir im kommenden Jahr unsere Homepage barrierefrei gestalten und mit der App verknüpfen“. Dann sei ein weiterer Sprung in Richtung digitales Rathaus geschafft, um den Oberstadioner Bürgern den Download von Formularen und die Erledigung bestimmter Rathaus-Dienstleistungen online zu ermöglichen, sagt Bürgermeister Kevin Wiest.