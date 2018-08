Oberstadion feiert Christoph von Schmid

Vom 15. August 1768 bis zum 3. September 1854 hat Christoph von Schmid gelebt. Bereits am Sonntag gedachte die Kirchengemeinde Oberstadion des 250. Geburtstags ihres bekanntesten Pfarrers und sang beim Gottesdienst sechs von ihm gedichtete Lieder.

„Christoph von Schmid hatte eine lebendige Beziehung zu Christus“, verband Pfarrvikar Venatius Oforka die Geschichte der Erweckung des Propheten Elia mit der Berufung des einstigen Oberstadioner Pfarrers zum Dichter christlicher Gesänge und lebensbejahender Geschichten.

Trost und Hoffnung

In keiner Leihbibliothek katholischer Kirchengemeinden fehlten bis vor einem halben Jahrhundert die von Christoph von Schmid verfassten Erzählungen „Genovefa“ (1810), „Die Ostereyer“ (1816), „Rosa von Tannenburg“ (1823) sowie „Eustachius. Eine Geschichte der christlichen Vorzeit“ (1828). Eine Episode aus der Eustachius-Legende liegt der späteren Hubertussage zugrunde.

Trost und Hoffnung in schwieriger Zeit vermittelnd wurden Christoph von Schmids Geschichten von der heranwachsenden Jugend gerne gelesen. Seine Erzählungen wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Im Slowenischen wurde „christophschmidsche Erzählung“ (krištofšmidovska povest) zum literaturgeschichtlichen Terminus. Gottfried Keller erwähnt einige der Geschichten Schmids und dessen kleine Erzählung mit den Spruchversen am Ende in seiner Novelle „Die drei gerechten Kammmacher“.

Am bekanntesten ist das von Christoph von Schmid verfasste ursprünglich achtstrophige Weihnachtsgedicht „Die Kinder bey der Krippe“ (1798). 1828 nahm er es in seine Sammlung „Blüthen, dem blühenden Alter gewidmet“ auf. 1837 wurde es von Franz Xaver Luft als „Ihr Kinderlein kommet“ vertont.

Organist und Heimatkundler

Weniger bekannt war Christoph von Schmid als Verfasser der Texte mehrerer in katholischen Gesangbüchern teilweise heute noch abgedruckter Kirchenlieder. Der Oberstadioner Organist und Heimatkundler Gerhard Branz begleitete am Sonntag „Christus ist erstanden“, „Anbetung, Preis und Ehre“, „Komm, heiliger Geist, auf uns herab“, „Beim letzten Abendmahle“, „Gib, Herr, uns deinen Segen“ und „O Mutter Jesu, freue dich“.

Christoph von Schmid gilt als Vollstrecker der katechetischen Theorie seines Dillinger Hochschullehrers, des späteren Regensburger Bischofs Johann Michael Sailer. In der Theologie seiner Erzählungen, in der Konzeption seiner Katechismen und auch in den offiziellen Papieren als verantwortlicher Domkapitular für das Schulwesen der Diözese Augsburg schöpfte Schmid aus Sailers Pastoraltheologie. Schon 1791 nannte Sailer seinen Schüler „die Krone meiner Bemühungen“.

An Pfarrer Martin Boos, den Initiator der als reformatorisch umstrittenen und bekämpften Allgäuer Erweckungsbewegung, schrieb Sailer 1811: „Das Wesen Deiner Lehre ist apostolisch, Gott in Christus, Christi Tod, Christi Geist, Christi Leben – das ist das Wesen des Christentums.“