Oberstadion braucht Flächen für Bauplätze

Nachdem Oberstadion in den zurückliegenden Jahren bereits viel Geld und Energie in den Breitbandinternetausbau investiert hat, wird dieses Projekt auch im aktuellen Jahr weitergehen, sagt Bürgermeister Kevin Wiest. Er persönlich möchte im Mai für den Kreistag kandidieren und jüngere Sichtweisen in das Gremium miteinbringen. Für den Gemeinderat hofft der Bürgermeister, dass die konstruktive Zusammenarbeit trotz einiger Wechsel im Gremium genauso weitergehen wird.

Welche wichtigen Projekte sind im zurückliegenden Jahr in Ihrer Gemeinde auf den Weg gebracht oder umgesetzt worden?

Die Verlegung der Gasleitungen und der Breitbandausbau sind im abgelaufenen Jahr fortgeführt worden. Der Glasfaserausbau im Ort kann in diesem Jahr abgeschlossen werden. Im kommenden Jahr können dann voraussichtlich die Hausanschlüsse folgen. Ein wichtiges Ereignis war auch die Eröffnung der Kleinkindbetreuung „Bärenbande“ in umgebauten Räumen der Christoph-von-Schmid-Schule. Außerdem hat das erste Sommerkino der Gemeinde stattgefunden, leider musste die geplante Open-Air-Veranstaltung wegen schlechten Wetters in die Halle verlegt werden. Auch der Wege- und Straßenbau hat die Gemeinde beschäftigt und die Pflasterung des Friedhofweges wurde angestoßen.

Weiterhin konnten ganz viele kleine Projekte in der Gemeinde umgesetzt werden, wie zum Beispiel die neue Bushaltestelle in der Mühlhauser Straße, die Sanierung des Gehwegs bei der Bushaltestelle in der Munderkinger Straße, die Umgestaltung des Kreuzungsbereichs Munderkinger Straße und der Stehbachweg wurde übersichtlicher und somit sicherer für den Verkehr gestaltet. Zudem wurde das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof gerichtet und die Straßenbeleuchtung erweitert. Für die Vereine ist besonders erfreulich, dass die Öffnungszeiten der Halle erweitert werden konnten und sie nun auch in einigen Ferien in der Halle trainieren können.

In wenigen Monaten stehen die Kommunalwahlen an. Mit Ihrem Stellvertreter Georg Steinle hat bereits ein Urgestein angekündigt, nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren zu wollen. Was erhoffen Sie sich für Ihre Gemeinde und den Gemeinderat von der Wahl?

Ganz genau, mit der Kommunalwahl wird es wohl einen personellen Wechsel im Gremium geben. Neben Georg Steinle haben noch einige andere Ratsmitglieder signalisiert, dass Sie nicht mehr kandidieren werden. Ich hoffe natürlich, dass sich wieder motivierte Kandidaten für den Gemeinderat finden. Es würde mich freuen, wenn sich auch weiterhin Frauen und jüngere Gemeindemitglieder zur Wahl stellen. Es sollte im Gremium eine gesunde Mischung herrschen, welche die Gesamtgemeinde widerspiegelt.

Es werden nicht nur die Mitglieder für die Gemeinderäte gewählt, sondern auch für den Kreistag. Hier wollen Sie kandidieren.

Ja. Es gibt im Kreistag viele interessante Themen, die auch für die Gemeinde Oberstadion, den Winkel und die gesamte Raumschaft von Bedeutung sind. So beispielsweise in den Bereichen Müll, Gesundheitszentren, Pflege, Schulen oder Radwege. Ich würde mich gerne für die Gemeinde und die Raumschaft im Kreistag einbringen. Als jüngerer Kreisrat würde ich sicher die ein oder andere neue Sichtweise mit einbringen können.

Welche Aufgaben oder Projekte stehen sonst für das aktuelle Jahr in Oberstadion an?

Auch in diesem Jahr wird uns der Breitbandausbau für schnelles Internet stark beschäftigen. Außerdem planen wir, nach der Schließung des örtlichen Metzgers die Eröffnung eines „kleinen Dorfladens“ im Raiffeisenmarkt Oberstadion. Vorgesehen ist, den Bürgern die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und Getränke zu ermöglichen. Außerdem soll in Kooperation mit dem Kloster Untermarchtal eine Wursttheke aufgebaut werden.

Für die Entwicklung der Gemeinde ist es wichtig, dass wir Bauwilligen entsprechende Grundstücke anbieten können. Hierfür müssen wir geeignete Grundstücke kaufen. Entsprechende Verhandlungen laufen aktuell.

Außerdem soll in diesem Jahr die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges auf den Weg gebracht werden, das den Wehrleuten dann hoffentlich im kommenden Jahr zur Verfügung steht. Zudem soll die Renaturierung des Stehenbachs weitergehen und weitere Feldwege und Straßen sollen gerichtet werden.

Auch beim Thema Haltestelle für den Biberacher Schützenfestbus werde ich nicht locker lassen. Nachdem meine Anfrage schon zwei Mal abgelehnt wurde, werde ich trotzdem wieder nachfragen, ob ein Halt in Oberstadion, wo der Bus sowieso durch fährt, ermöglicht werden kann.

Was wünschen Sie sich für das aktuelle Jahr?

Für meine Familie, Freunde und die Gemeinde wünsche ich mir Gesundheit und Lebensfreude und die Fähigkeit, auch mal Fünf gerade sein zu lassen.