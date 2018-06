Notfallhelfer sind in Oberstadion ab jetzt immer vor Ort

Mehr als 30 Oberstadioner, die in einem öffentlichen Gebäude arbeiten, haben am Samstag in zwei Gruppen an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen. „Es ist enorm wichtig, dass an jeder Stelle des Ortes ein Ersthelfer ist, der im Notfall genau weiß, was zu tun ist“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest, der selber am Kurs teilnahm. „Die Bürger können sich von jetzt an darauf verlassen, dass, egal was im Ort passiert, immer ausgebildete Personen da sind, die helfen können“, so Wiest.

Außer dem Schultes, seinen Rathaus-Mitarbeiterinnen und den Leuten vom Bauhof, ließen sich Lehrer und Mitarbeiter der Christoph-von-Schmid-Schule, die Mitarbeiter der Gemeindebücherei und der Post sowie die Amtsboten zu Ersthelfern ausbilden. Die Kursleitung hatten Brigitte Forster und Rita Kehrle aus der Oberstadioner DRK-Bereitschaft übernommen.

In neun Unterrichtsstunden wurde vom korrekten Absetzen eines Notrufs über die stabile Seitenlage und Verbände bis zur Herz-Lunge-Wiederbelebung alles geübt, was ein Ersthelfer im Notfall wissen muss. Im Anschluss an den Erste-Hilfe-Kurs informierte Feuerwehrkommandant Jochen Steinle die Kursteilnehmer über das „richtige Verhalten im Brandfall“ und erklärte, wie die Rettungskette nach einem eingegangenen Notruf abläuft. Und gegen Abend wurde gemeinsam am Feuerwehrhaus gegrillt.

„Ich bin den Kursleiterinnen und der Feuerwehr dankbar, dass sie diesen interessanten und wichtigen Tag möglich gemacht haben. Der Kurs war sehr informativ und hat allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht“, betonte der Bürgermeister am Schluss und kündigte an, den „Erste-Hilfe-Tag“ künftig alle zwei Jahre zu wiederholen. „Außerdem werden wir im kommenden Jahr einen Defibrillator anschaffen“, so Wiest. (khb)