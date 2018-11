Nonne stellt Buch im Krippenmuseum vor

Bei einer besinnlichen Stunde im Oberstadioner Krippenmuseum hat die Augsburger Dominikanerin Schwester Aurelia Spendel ihr neues Werk „Voll guter Hoffnung – Gedanken auf dem Weg zur Krippe“ vorgestellt. Nach Oberstadion war die Ordensfrau gekommen, weil ihre Veröffentlichung mit Fotografien aus dem Krippenmuseum bebildert ist.

„Schwester Aurelia bietet uns einen kleinen Wegbegleiter in den Advent, mit sehr schönen Texten, die jeder Leser auf sich wirken lassen kann“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest zur Begrüßung. Zur Einleitung sprach die frühere Bundesbildungsministerin und ehemalige Botschafterin am Heiligen Stuhl, Annette Schavan.

Museum bietet Attraktion

Das Oberstadioner Krippenmuseum sei das ganze Jahr über attraktiv, besonders aber in der Vorweihnachtszeit, so Schavan. „Das Museum bietet viele schöne Bilder, die das größte Thema der Christen für unsere Zeit darstellen.“ Auch jene, die nichts mit der Kirche am Hut hätten, würden nie auf die Idee kommen, Weihnachten ausfallen zu lassen, sagte die Theologin. „Für den Blick auf die Krippe bietet Oberstadion eine Attraktion, die im Alb-Donau-Kreis und in Baden-Württemberg einmalig sei. Ein toller Ort, der uns zeigt, wie sich Menschen unterschiedlicher Kulturen in der heutigen Zeit die frohe Botschaft vorstellen“, sagte Schavan. „Menschliche Kreativität, die das ungewöhnliche Ereignis im Oberstadioner Museum deutlich und vielfältig zum Ausdruck bringt.“

Schwester Aurelia, so die Ex-Ministerin, habe diesen besonderen Ort für sich entdeckt. Ihr neuer Wegbegleiter in den Advent biete eine „einfühlsame Meditation, die das Geschehen der Heiligen Nacht in die heutige Zeit übersetze. „Das Krippenmuseum hat mich sofort fasziniert“, bestätigte Schwester Aurelia Spendel, „hier wird in normaler Umgebung gezeigt, dass es etwas Besonderes im Leben gibt.“ In ihrer kurzen Lesung betonte die Ordensfrau: Beim Anblick der Hirten an den Krippen komme der Gedanke auf, wie einfach Weihnachten sein könne, wenn man sich auf das Wesentliche beschränke. „Das Geheimnis von Weihnachten droht hinter Bergen von Geschenken zu verschwinden“, sagte Schwester Aurelia und gab ihren Zuhörern mit auf den Weg: „Wenn Sie meinen Wegbegleiter lesen, stellen Sie sich die Frage, wo finde ich Advent und Weihnachten in mir?“.