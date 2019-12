Am 21. Dezember 2008 war in Oberstadion das Krippenmuseum eröffnet worden, das seither viele Tausend Besucher in den Winkel gelockt hat. Zum elften Geburtstag des Museums und um die Gäste auf Weihnachten einzustimmen, hatten sich Bürgermeister Kevin Wiest und Monika Traub, Vorsitzende des Oberstadioner Krippenvereins, etwas Besonderes einfallen lassen: Am Samstag wurden die Besucher im Krippenmuseum mit dem Duft von Glühwein und Spekulatius sowie Mundharmonika-Klängen empfangen. Aus Kleintissen bei Bad Saulgau war der begeisterte Mundharmonika-Spieler Josef Müller nach Oberstadion gekommen und hatte klassische Weihnachtslieder wie „Herbei, o Ihr Gläubigen“, „O du Fröhliche“ und „Leise rieselt der Schnee“ genauso im musikalischen Gepäck wie moderne Songs, von „Last Christmas“ bis „Feliz Navidad“. Den Gästen erzählte Müller, der im Mundharmonika-Orchester in Wangen im Allgäu spielt, dass er die Mundharmonika vor einigen Jahren für sich entdeckt und zu seinem liebsten Hobby gemacht habe. „Mit seinen schönen Klängen hat Josef Müller eine tolle Atmosphäre im Krippenmuseum geschaffen, die Besucher verzaubert und auf die Feiertage eingestimmt“, sagte Monika Traub. Bürgermeister Wiest erzählte, dass er Müller bei einer Fahrt nach Stuttgart im Zug kennengelernt habe und mit ihm ins Gespräch gekommen sei. „Nachdem er so begeistert über sein Mundharmonika-Spiel erzählt hat, habe ich ihn ins Krippenmuseum eingeladen. Nun hat er sein Versprechen wahrgemacht und den Besuchern unseres Krippenmuseums mit seinem gekonnten Mundharmonika-Spiel viel Freude bereitet“, so Kevin Wiest.