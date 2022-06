Der Ertinger Gerold Jäggle ist als Bildhauer weit über seine Heimat hinaus bekannt. Eingeweihte wissen, dass er sich auch gerne mit der schwäbischen Mundart auseinandersetzt. Eine Kostprobe davon gibt er am Pfingstmontag, 6. Juni, bei „Mundart trifft Braukunst“ in der Adler-Brauerei in Oberstadion-Moosbeuren.

Diese Veranstaltung gehört zu der Reihe „Literatur trifft Handwerk“ des Literaturnetzwerkes Oberschwaben und beginnt um 16 Uhr. Mit von der Partie zum Thema „Erleuchtung“ sind Hugo Breitschmid aus Dürnau, Paul Sägmüller aus Bergatreute, Hugo Brotzer aus Mittelbiberach, Anton Munding aus Unlingen und Michael Skuppin aus Bad Saulgau. Moderiert wird der Nachmittag von Bernhard Bitterwolf, der auch zu Instrumenten greift.