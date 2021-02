Mühlenhexen Mühlhausen e.V - Einbruch in die Brauerei

Die Mühlenhexen aus Mühlhausen lassen sich die Fasnet nicht so einfach vermiesen. Sie werde von Tag für Tag in den Herzen gelebt und in den Gedanken zelebriert, schreiben die Hexen.

In ihrem Video zeigen sie die Mühlheimer Tradition der Maskentaufe am Wasserrad, mit anschließender Party – danach überfallen die Hexen offenbar eine Brauerei. Ein wirklich närrisch komisches Video – bei dessen Entstehung immer darauf geachtet wurde, dass nur ein Haushalt und eine weitere Person in der Nähe sind.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Rund 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Achermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.