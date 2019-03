Mietkosten für Bürgersaal werden erhöht

Die Gemeinde hebt die Mietkosten für den Bürgersaal in Oberstadion an. Die formale Entscheidung will der Gemeinderat in der kommenden Sitzung treffen. Am Donnerstag diskutierte der Rat bereits in einer Sitzung über das neue Konzept.

Seit Jahren macht die Gemeinde mit dem Bürgersaal ein Minus. Die Einnahmen sind um ein vielfaches kleiner als die Ausgaben, so stehen im Jahr 2017 beispielsweise rund 3100 Euro Einnahmen 31 700 Euro an Ausgaben gegenüber. „Wir haben mit unserem Bürgersaal ein wirklich tolles Kleinod mit Garten, Küche und Foyer. Bisher haben wir es aber nicht wirklich vermarktet. Und viel zu günstig vermietet“, erklärte Bürgermeister Kevin Wiest. Eine weitere Hürde sei für viele Interessenten die Bedingungen, dass der Saal nur angemietet werden könne, wenn der Cateringservice des Wirts am Rathaus in Anspruch genommen werde. „Man müsste allen unseren Wirten im Ort das gleiche Recht einräumen“, schlug Wiest vor.

Auf das Umland blicken

Viele Interessenten müssten deshalb abgelehnt werden. „Der Bürgersaal steht oft leer“, so Wiest. Ratsmitglied Claus Geiring wies darauf hin, dass der Saal nicht außergewöhnlich teurer sein dürfe, als die der umliegenden Gemeinden. „Wenn wir die Preise anpassen dann sind wir immer noch billiger als viele Gemeinden um uns herum“, entgegnete Wiest. Diskutiert wurde daraufhin auch über den Vorschlag, die Kosten für die Reinigung nach Aufwand zu berechnen. Denn bisher seien diese Kosten in der Saalgebühr von 100 Euro enthalten. Wer Küche und Bar dazu nutzt, zahlt momentan weitere 50 Euro. Hier waren sich die Räte nach kurzer Zeit jedoch einig, dass auch aufgrund des Mindestlohns hier nach Aufwand abgerechnet werden müsse.

Mehr Kosten für Externe

Der Saalgebühr soll nun von 100 auf 250 Euro steigen, von Oktober bis April fallen 300 Euro an. Weitere 60 Euro fallen für die Küchenbenutzung an. Wollen Interessenten den Saal mieten, die nicht in Oberstadion wohnen, werden 350, im Winter 400 Euro berechnet. Die Nutzung der Küche schlägt mit 80 Euro zu Buche. Wer den Saal mietet und dabei auf einen Wirt der Gemeinde als Caterer zurückgreift, erhalte eine Kostensenkung auf die Saalmiete von 100 Euro. Diese Änderungen will der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung beschließen.

