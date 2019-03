Lob für den Ortsverein: Auf sie ist immer Verlass

Von „4865 Stunden im Zeichen der Menschlichkeit“ berichtete Bereitschaftsleiter Jürgen Fiderer am Mittwochabend bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins in Oberstadion. Zuvor hatte der Vorsitzende des Ortsvereins und Bürgermeister Kevin Wiest von einem arbeitsreichen Jahr gesprochen, in dem „in der DRK-Familie wieder viel geleistet wurde“.

Wiest nannte die Sanierung der DRK-Garage mit vielen Eigenleistungen, die Kreisversammlung des Roten Kreuzes sowie die geleistete Jugend- und Seniorenarbeit als Beispiele. Tapferkeit, Klugheit und Liebe, so Wiest, seien Werte aller DRK-Helfer. „Um bei Einsätzen gute Entscheidungen zu treffen braucht es Mut und Tapferkeit, aber auch Klugheit, um richtig zu entscheiden. Und es braucht die Liebe zu den Menschen“, sagte Wiest. Bereitschaftsleiter Jürgen Fiderer nannte Zahlen.

Der Oberstadioner DRK-Bereitschaft gehören 49 Helfer an, 13 Mitglieder engagieren sich in der Ersthelfergruppe, die im vergangenen Jahr zu 104 Einsätzen alarmiert wurde. Zu den drei Blutspendeterminen in Oberstadion kamen 684 Spender, darunter 39 Erstspender. 17 Mal wurde das Oberstadioner Einsatzfahrzeug zur sogenannten „rettungsdienstlichen Unterstützung“ gerufen, drei Mal waren DRK-Helfer im Rahmen des Katastrophenschutzes, bei zwei Bränden und einem Unfall, im Einsatz und 15 Mal hat der Ortsverein den Sanitätswachdienst bei Veranstaltungen übernommen. Außerdem bieten die DRK-Helfer jede Woche an der Christoph-von-Schmid-Schule eine „Erste Hilfe-AG“ im Rahmen der Ganztagesbetreuung an und beteiligt sich jedes Jahr am Winkelferienprogramm.

Schriftführerin Susanne Wiedmann ließ das Vereinsjahr Revue passieren und nannte die „verregnete Familienwanderung“ und die Jahresabschlussfeier als „gesellschaftliche Höhepunkte“. Monika Demmelmaier meldete einen positiven Kassenstand und berichtete vom Kauf von sechs Kohlenstoffmonoxidmeldern zum Schutz der Einsatzkräfte für 573 Euro, eines Defibrillators für die Ersthelfergruppe für 1729 Euro sowie von Funkgeräten für 866 Euro. Außerdem hat der Ortsverein 4282 Euro für die Renovierung der „Rotkreuz-Garage“ ausgegeben. Neun Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 15 Jahren gehören dem Jugendrotkreuz in Oberstadion an. „Wir haben in 20 Gruppenstunden Verbände Lagerung und Reanimation geübt, waren gemeinsam im Thermalbad und haben und zu einem Grillfest getroffen“, berichtete Jugendleiter Christoph Schrodi. Von 21 Seniorentreffen, darunter neun Spielenachmittage, 41 Treffen zur Senioren-Gymnastik, dem traditionellen Seniorennachmittag, einem viertägigen Senioren-Ausflug, der Seniorenfasnet und einer Tagesfahrt nach Schelkingen berichtete Elke Rieber vom DRK-Sozialdienst. Als „besonders wertvoll“ bezeichnete Heinrich Stockgreve die Seniorentreffs. „Durch diese Veranstaltungen werden Senioren aus ihrer Vereinsamung herausgelöst“, betonte der regelmäßige Teilnehmer der Treffs.

Für die Feuerwehren der Region sprach Munderkingens Kommandant Joachim Enderle. Er dankte für die gute Zusammenarbeit der Wehren mit dem Roten Kreuz und lobte, dass „in Oberstadion von der Jugend bis zu den Senioren sehr viel geleistet“ werde. „Auf die Oberstadioner ist immer Verlass. Die sind vor Ort wo immer sie gebraucht werden“, betätigte Kreisbereitschaftsleiterin Dorothea Heilig. Wie in jedem Jahr wurde die Hauptversammlung genutzt, um langjährige Mitglieder zu ehren. Dorothea Heilig überreichte die DRK-Auszeichnungsspange für fünfjährige Mitgliedschaft an Julia Demmelmaier. Seit zehn Jahren gehören Doris Maier, Carolin Traub und Sandra Münz dem Oberstadioner Ortsverein an. Für 15-jährige Mitgliedschaft wurde Christoph Schrodi geehrt und Doris Fiderer wurde die Auszeichnungsspange für 45-jährige DRK-Mitgliedschaft verliehen. Bereits bei der Kreisversammlung im vergangenen Sommer wurden Klaus Pusch und Josef Rehm geehrt, die beiden sind seit 25 Jahren DRK-Mitglied. Zum Schluss betonte der langjährige Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende Bruno Fiderer, dass der „Übergang des DRK-Vorsitzes“ von ihm an seinen Nachfolger Kevin Wiest reibungslos geklappt habe. „Wir arbeiten Hand in Hand sehr vertrauensvoll zusammen“, bestätigte Wiest.