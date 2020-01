Landvolkforum mit Weihbischof Karrer

Der Verband Katholisches Landvolk lädt am Sonntag, 19. Januar, um 8.45 Uhr zum Gottesdienst in die St. Ottilia Kirche und anschließend um 9.30 Uhr zum Landvolkforum nach Mühlhausen in den Mehrzweckraum der Turn- und Festhalle ein. Zelebranten sind Weihbischof Matthäus Karrer und Diakon Wolfgang Mast. Es spricht anschließend Weihbischof Matthäus Karrer zum Thema: „Lebendige Kirchengemeinde heute und morgen“. Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.