Kurzfristig zum Corona-Schutz

Anmeldungen sind an die Gemeindeverwaltung per Telefon (07357/921 40) oder per E-Mail (info@oberstadion.de) zu richten. Danach erhält man per Mail die Aufklärung, die Einwilligungserklärung und den Anamnesebogen zugeschickt und bringt das Ganze ausgefüllt und unterschrieben zur Impfung mit.

Zu einer kostenlosen Corona-Impfaktion lädt die Gemeinde Oberstadion für kommenden Freitag, 16. Juli, ein. Jeder, der möchte, kann sich zwischen 16 und 20 Uhr in der Schule vom Urologen und Notfallmediziner Dr. Andreas Körner und seiner Frau Dr. Sabine Luik mit den Vakzinen Biontech oder Johnson & Johnson gegen Covid-19 impfen lassen.

Körner stammt aus Munderkingen, lebt aber mittlerweile in Göppingen und führt dort eine Praxis für Urologie. Seine Frau Dr. Sabine Luik ist Apothekerin. Beiden ist es ein großes Anliegen, das Impf-Tempo im Land zu beschleunigen, und sie bieten deshalb schon seit vielen Monaten in ihrer Freizeit Impfaktionen an. „Alleine in den vergangenen zwei Monaten haben wir rund 3000 Menschen geimpft“, sagt Dr. Körner. Zuletzt taten die beiden das in Öpfingen, wo 60 Personen das Angebot annahmen. Zuvor hat das Ehepaar unter anderem auch bei der Spedition Stöhr in Rottenacker rund 100 Beschäftigte geimpft.

Das motiviert die Mediziner

Dr. Körner freut sich, nun ein weiteres Mal in seiner Heimatregion aktiv sein zu können. „Es ist uns schon ein Bedürfnis, dabei mitzuhelfen, dass es mit den Impfungen schneller vorwärts geht“, sagt der Mediziner. Wie sehr sein Engagement geschätzt wird, erfahre er bei den Aktionen immer wieder: „Ich habe selten so viele glückliche Menschen gesehen. Die Leute sind so froh, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich vor einer schweren Covid-19-Erkrankung schützen zu lassen.“ Welche Folgen das haben kann, wenn man es nicht tut, habe er zuletzt leider ebenfalls schon vielfach erfahren müssen: „Ich kenne viele Fälle mit schwerem oder auch tödlichem Verlauf. Und darunter sind auch jüngere Menschen im besten Alter.“

Auch Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest freut sich über das Engagement des Ehepaars und die Möglichkeit, so eine Aktion nun auch in seiner Gemeinde anbieten zu können. „Jeder Geimpfte mehr hilft nicht nur diesem, sondern auch anderen, weil die Ansteckungsgefahr dadurch ebenfalls verringert wird“, so Wiest, der bereits vier Asylbewerber aus der Gemeinde von der Teilnahme überzeugt und weitere Anmeldungen erhalten hat.

Diese Impfstoffe sind im Angebot

Kommen kann am Freitag jeder, man muss sich nur vorher bei der Gemeindeverwaltung anmelden. Man hat die Wahl zwischen den Impfstoffen von Biontech oder Johnson & Johnson. Bei letzterem genügt eine Impfung, bei Ersterem muss einige Wochen später eine zweite Impfung erfolgen. „Viele entscheiden sich für Johnson & Johnson, weil sie sich vor dem Urlaub noch schnell schützen lassen wollen“, sagt Dr. Körner, wobei der volle Schutz erst jeweils nach zwei Wochen besteht. Eine spezielle Empfehlung will der Mediziner nicht abgeben: „Beide Vakzine sind ausreichend wirksam. Das Wichtigste ist: Man ist geimpft.“