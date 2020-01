Krippenverein sucht dringend neue Vorstandsmitglieder

Kontrovers startete die Hauptversammlung des Krippenvereins Oberstadion am Montag. „Diese Trennung war faktisch immer vorhanden“, sagte Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest. Und obwohl „es schon immer so war“ habe diese Tatsache im vergangenen Jahr zu großer Unruhe und vielen Querelen im Verein geführt, ergänzte Vereinsvorsitzende Monika Traub.

Hintergrund der Diskussionen ist, dass das Oberstadioner Krippenmuseum und der örtliche Krippenverein zwar zwei getrennte Institutionen sind, die bisher aber oft vermischt wurden und 2019 die „deutliche Trennung“ festgelegt wurde. „Dadurch wurde klar, dass wir zwar eine Gemeinschaft, aber kein Verein sind, weil wir noch keine gemeinsamen Interessen und Grundlagen haben“, sagte Monika Traub.

In ihrem Bericht sagte die Vorsitzende, dass dem Krippenverein momentan 74 Mitglieder angehören und blickte auf den Krippenbaukurs des vergangenen Jahres, die Beteiligung des Krippenvereins am Oberstadioner Weihnachtsmarkt und einige „abgesagte Krippenfahrten“ zurück.

Kassenplus von 1144 Euro

Schriftführer Roland Geiselhart erinnerte an die gutbesuchte „Schneekrippen-Ausstellung“, den Nachmittag des Krippenvereins beim Winkelferienprogramm und einen Krippen-Stammtisch. Ein Kassenplus von 1144 Euro meldete Kassierer Josef Missel und betonte, dass dem Oberstadioner Krippenverein die „Tradition anderer Krippenvereine fehle“.

„Vereine sind die Seele eines Dorfes. Hier treffen sich Menschen, um für ihre Mitbürger zu agieren und da zu sein“, sagte Bürgermeister Wiest. Durch Krippenfahrten und Krippenbau-Kurse könne der Krippenverein „Kunst entwickeln und Kunst schaffen“, sagte Wiest.

Bei der anschließenden Wahl stellten sich Hugo Gottschalk als stellvertretender Vorsitzender, Roland Geiselhart als Schriftführer und Josef Missel als Kassierer nicht mehr zur Wahl. Trotz intensiver Bemühungen und Gesprächen konnten diese Posten am Montag nicht besetzt werden. Deshalb soll in den kommenden Wochen nach Freiwilligen gesucht werden, die dann in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt werden können.

14 Ja-Stimmen, acht Enthaltungen: Vorsitzende im Amt bestätigt

Mit 14 Ja-Stimmen und acht Enthaltungen wurde Monika Traub als Vorsitzende des Krippenvereins im Amt bestätigt. Rita Kehrle, Elisabeth Fuchs-Bruder und Regina Manz sind die Beisitzer im Vereinsausschuss und Rolf Kehrle wird zusammen mit Elmar Götz auch in Zukunft die Vereinskasse prüfen.

Für die Zukunft wurde angeregt, dass sich die Vereinsmitglieder einmal pro Monat im Werkraum der Schule treffen, um „gemeinsam Details von Krippen anzufertigen“. Außerdem soll der Krippenverein eine eigene Webseite bekommen und sich in sozialen Medien präsentieren.