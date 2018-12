Krippenmuseum lockt an Weihnachten 250 Besucher an

„Zu keiner Zeit des Jahren sind Krippen den Menschen näher als an Weihnachten“, sagt Monika Traub, Vorsitzende des Oberstadioner Krippenvereins, die während der Weihnachtstage, gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern Dienst im Oberstadioner Krippenmuseum gemacht hat. Und wie Monika Traub sahen das mehr als 250 Besucher aus der Region, aus ganz Deutschland und aus dem Ausland. „Während der Weihnachtstage wurde unser Audio-Guide vielfach von den Besuchern genutzt. Sehr oft auch in englischer Sprache“, freute sich Bürgermeister Kevin Wiest, der am ersten Weihnachtstag ins Krippenmuseum kam.

Neben der Dauerausstellung mit 160 Krippen, darunter alpenländische und neapolitanische Darstellungen der Weihnachtsszene sowie Krippen namhafter Künstler, wie Angela Tripi aus Italien, wird momentan eine Sonderausstellung gezeigt. „Dort sind 173 Krippen aus 74 Ländern aller Kontinente sowie Schneekrippen zu sehen“, erklärte Monika Traub den Gästen. Luftige Hütten aus Asien, Rundhütten mit Strohdächern aus Afrika oder Pfahlbauten aus Südamerika, bestückt mit Lamas, Elefanten oder Wasserbüffeln, statt Ochs und Esel, zeigen die Krippen im einen Teil der Sonderausstellung, während verschneite Landschaften, weiße Dächer, Eiszapfen und Pferdeschlitten an den Schneekrippen zu entdecken sind. Dass das Oberstadioner Krippenmuseum zu Weihnachten gern besucht wird und die Gäste teils weite Anfahrten nicht scheuen, zeigte ein Blick auf den Parkplatz. Dort standen Autos aus dem Main-Tauber-Kreis, vom Bodensee, aus Stuttgart, Reutlingen, Tübingen und Göppingen. Die wohl weiteste Anfahrt nahm eine Besuchergruppe aus Recklinghausen auf sich. „Meine Gäste verbringen die Weihnachtstage im Schwäbischen und wollten unbedingt zu Weihnachten das Krippenmuseum sehen“, sagte der Ulmer Gästeführer Gerhard Bernt, der die Gruppe begleitete. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet seien überrascht gewesen, „ein so prachtvolles Weihnachtsmuseum in der süddeutschen Provinz“ zu sehen. „Mich interessiert besonders Christoph von Schmid“, betonte eine Besucherin, „Ihr Kinderlein kommet, kennt jedes Kind, der Autor ist aber weitgehend unbekannt. Hier in Oberstadion hat man das Gefühl ihm ganz nahe zu kommen und kann sehr viel über ihn erfahren“.

„Es ist einfach toll zu erleben, wie sich die Leute über ihren weihnachtlichen Besuch in unserem Krippenmuseum freuen“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest.Bis zum 31. Januar hat das Oberstadioner Krippenmuseum montags bis samstags von 14 Uhr bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.