Kleinkindbetreuung wird gut angenommen

Sechs Kinder werden derzeit in der neuen Kindertagespflege in Oberstadion betreut. Bis zum Jahresende könnten die neun Plätze bereits belegt sein. Die Kosten für die Einrichtung der Kleinkindbetreuung werden wohl im kalkulierten Bereich liegen.

„Vier Jungen und zwei Mädchen werden aktuell in der Kindertagespflege betreut“, sagte Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest am Donnerstag als Vorsitzender des Nachbarschaftsgrundschulverbandes, der Träger der Einrichtung ist. Ein siebtes Kind sei derzeit in der Warteschleife und im Herbst wird dann ein achtes aufgenommen werden können. „Ende des Jahres werden wir sicher voll sein“, sagte Wiest. Dass die Plätze bereits nach wenigen Wochen Betrieb so gut belegt seien, zeige, dass die Entscheidung für die Einrichtung richtig gewesen sei. Das sah auch Bürgermeister-Kollege Uwe Handgrätinger so. Der Betreuungsumfang liege schon jetzt bei 144 Stunden in der Wochen.

Keine stundenweise Betreuung

Immer wieder gäbe es Anfragen von Eltern, die ihre Kinder nur stundenweise betreuen lassen wollen. „Das lehnen wir allerdings ab, das passt nicht in unser Konzept“, betonte der Verbandsvorsitzende. Die Kinder sollen mindestens 20 Stunden pro Woche in die Einrichtung kommen.

„Wenn wir jetzt schon fast voll sind, sollten wird dann nicht schon jetzt über die mögliche Erweiterung nachdenken“, wollte Dieter Habrik wissen. Schon beim Bau waren alle Leitungen so gelegt worden, dass eine Nutzung weitere Räume im Untergeschoss der Grundschule für die Kleinkindbetreuung umgenutzt werden können. Jetzt wolle der Verband aber erstmal schauen, wie sich die Einrichtung in diesem Jahr weiter entwickle, erwiderte Kevin Wiest. Schließlich gebe es noch etwas Spielraum. „Wenn wir aber erweitern wollen, müssen wir uns frühzeitig um Erzieherinnen bemühen, das könnte der Knackpunkt werden“, so der Verbandsvorsitzende.

Kosten im finanziellen Rahmen

Nach rund einem halben Jahr Bauzeit sind die Arbeiten für die Kleinkindbetreuung inzwischen abgeschlossen. „So wie es aussieht, liegen wir ganz gut im finanziellen Rahmen, es fehlen nur noch ein paar Schlussrechnungen“, sagte Wiest. 127 000 Euro waren für die Einrichtung der Kleinkindbetreuung einkalkuliert worden. „18 000 Euro Zuschuss sind bewilligt worden“, erklärte Markus Mussotter, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen. Aktuell seien rund 110 000 Euro abgerechnet. „Wenn alle Rechnungen da sind, werden wir die Kosten nochmal detailliert Gewerk für Gewerk vorstellen“, sagte Mussotter. Weil nicht alle Arbeiten nach Pauschalen abgerechnet werden können, sondern nach dem tatsächlichen Aufwand kalkuliert werden müssen, könnten die genauen Kosten nicht exakt vorausgesehen werden, erklärte der VG-Chef Mussotter.

Kevin Wiest lobte bei der Kontrolle der Kosten vor allem die Arbeit des planenden Architekten Andreas Heinze. „Er hat alle Rechnungen und Angebot genau geprüft und auch bei kleinsten Unstimmigkeiten nachgehakt, da haben wir einen echten Glücksgriff gemacht“, so der Verbandsvorsitzende.