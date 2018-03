Kindergärten feiern den Heiligen Josef

Die beiden katholischen Kindergärten St. Josef aus Oberstadion und Unterstadion haben den Gedenktag des Heiligen Josef zum Anlass genommen, seinen Namenstag zu feiern. Am Abend trafen sich dazu die Kinder, zahlreiche Eltern, Großeltern und einige Gemeindemitglieder, das Kinderpersonal sowie die Pastoralreferentin Sonja Neumann in der Kirche in Oberstadion, um eine Andacht zu Ehren des Heiligen Josefs zu feiern.

Nach der Begrüßung, mit musikalischer Begleitung, begann die Zeitreise durch das Leben Josefs. Die Kinder und ihre pädagogischen Fachkräfte haben sich im Vorfeld genau über die Person Josef informiert und die Rolle des Vaters anhand eines Rollenspiels in der Kirche dargestellt. Sechs Kinder haben den Alltag der Vaterrolle mit ihren eigenen Papas dargestellt. „Ich bin traurig“, sagt ein Kind, und der Vater nimmt das Kind in den Arm und sagt: „Komm ich tröste dich, ich wische dir die Tränen ab.“ Die Vorschulkinder trugen das „Vaterunser“ vor. Die Fürbitten wurden von Unterstadionern vorgetragen. Das Fest ist inzwischen Tradition der beiden Kindergärten, um den Segen und die Dankbarkeit gegenüber Josef, dem Namenspatron, auszusprechen.