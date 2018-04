Die Erstklässler der Oberstadioner Christoph-von-Schmid-Schule haben am Dienstagmittag gemeinsam mit den künftigen Schulkindern aus den Kindergärten in Oberstadion und Unterstadion in der Mehrzweckhalle getobt.

„Die Kooperation dient dazu, dass die Kindergartenkinder die Schule schon mal etwas kennenlernen können“, sagt Schulleiter Tobias Tress. Organisiert hat die Bewegungslandschaft unter dem Motto „Weltall“ Vertrauenslehrerin Barbara Huber-Lutz. Aufgebaut haben ihn Grundschüler und Lehrer am Dienstagvormittag gemeinsam. Das „Grundschulschnuppern“ findet in zwei Etappen statt.

Die erste ist das gemeinsame Bewegen in der Halle und die zweite ist die Schulralley für die Kindergartenkinder. Diese findet in zwei Wochen statt und gibt den Jungen und Mädchen die Chance, das Schulgebäude spielerisch zu erkunden. 44 Erstklässler und Kindergartenkinder sind am Dienstag dabei gewesen.