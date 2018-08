Kinder erkunden den heimischen Wald

Zu kleinen Forschern sind 24 Kinder am Dienstagnachmittag bei Schützenhaus im Oberstadioner Teilort Hundersingen geworden. Dort hat im Rahmen des Ferienprogramms das Ökomobil des Regierungspräsidiums Tübingen Station gemacht. Dabei hatten die Jungen und Mädchen die Gelegenheit, sich heimische Tiere ganz genau anzuschauen.

Passend zur Umgebung des Schützenhauses hat der Wald am Dienstagnachmittag im Mittelpunkt der Programms gestanden. Los ging es mit einem kleinen Spiel, bei dem sich die verschiedenen Forschergruppen, in denen jeweils Größere den Kleineren zur Seite standen, besser kennenlernen konnten. Dann ging es hinein ins Ökomobil, in dem die Kinder von Sabine Reußnik, vom Referat Naturschutz und Landschaftspflege, und Vito Tisci, der sein freiwilliges Ökologischen Jahr beim Regierungspräsidium absolviert, viel Wissenswertes über die heimische Natur erfuhren.

Natur wertschätzen lernen

Das Ökomobil ist ein kostenloses Angebot der Behörde für Interessierte aller Altersklassen. Das rollende Naturschutzlabor bietet dabei alle Möglichkeiten, Flora und Fauna zu entdecken und besser kennenzulernen. „Es dient der Naturschutzbildung“, sagt Sabine Reußnik. „Die Teilnehmer sollen die heimische Natur kennen- und wertschätzen lernen“, fügt sie hinzu. Denn man müsse gar keine exotischen Arten suchen, um spannende Tiere und Pflanzen zu entdecken.

Gemeinsam mit den beiden Fachleuten und Sissi Kicherer, die den Programmpunkt vor Ort betreute, haben die Kinder zusammengetragen, was der Wald alles bietet. Dort könne man beispielsweise spielen, jagen und Tiere beobachten, wussten die Kinder. Sabine Reußnik verriet ihnen zudem, dass es im Wald die beste Luft gebe und riet ihren gespannten Zuhören deshalb im Wald immer schön tief einzuatmen.

Umgebung erforschen

Ausgestattet mit kleinen Gläschen, Lupe und Fernglas ging es dann für die Kinder in ihren Gruppen raus, um die Umgebung zu erforschen und kleine Tiere zusammen. Dabei galten die drei L – leise, langsam, lieb – betonte Vito Tisci. „Es ist wichtig, dass ihr mit den Tieren ganz vorsichtig umgeht, um sie nicht zu verletzen“, fügte er hinzu. Die Vermutung eines Jungen, dass Würmer durchaus auch ohne ihren Kopf weiterleben können, musste Vito Tisci verneinen.

Schnell waren ganz verschiedene Tiere eingesammelt. Nach fachkundigem Blick in eines der Gläser, konnte der Freiwilligendienstler der Eichen-Gruppe verkünden, dass sie eine Wolfspinne gefunden hatten, während im Gläschen der Ahorngruppe ein Ohrenkneifer zappelte. Um die Tiere aber noch genauer anschauen zu können, brachten die Kinder sie anschließend ins Ökomobil, wo sie nach kurzem Üben unter dem Mikroskop begutachtet werden konnten. „Wow, das sieht ja riesig aus“ oder „Das hat ja ganz viele kleine Haare“ war von den verschiedenen Tischen zu hören. Angst kannte keiner der kleinen Forscher, die Neugier besiegte sogar die Bedenken mancher vor den Spinnen.

Klar war für alle Forscher, dass die Tiere am Schluss wohlbehalten freigelassen wurden.