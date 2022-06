Kevin Wiest gibt Stadtverwaltung Schuld an Hängepartie

Mächtig Prügel hat Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest dafür einstecken müssen, dass er im Zuge seines Rechtsstreits um die Laupheimer Oberbürgermeisterwahl vors Verwaltungsgericht zieht. Nun erklärt er, warum er sich zu Unrecht zum Buhmann gestempelt sieht.

Es sei zwar sein (gutes) Recht, diesen Weg zu bestreiten, lautete der Tenor bei den Fraktionsvorsitzenden des Laupheimer Gemeinderats und des mit sieben Stimmen Vorsprung siegreichen Kandidaten Ingo Bergmann. Dennoch hielt sich das Verständnis für diesen Schritt in Grenzen. Wiest erweise sich als schlechter und gar nicht sportlicher Verlierer, wenn er den Prüfungsbescheid des Regierungspräsidiums (RP) nicht anerkenne, hieß es. Er wird in den Stellungnahmen dafür verantwortlich gemacht, dass der OB-Sessel im Rathaus nun noch längere Zeit verwaist sei und die Stadt Laupheim in ihrer Entwicklung gehemmt werde.

Für Wiest bleibt ein „Rechtsbruch“

Vorwürfe, die Kevin Wiest nicht auf sich sitzen lassen möchte. Für ihn steht weiterhin fest, dass die Spitze der Stadtverwaltung – und hier allen voran die Erste Bürgermeisterin und Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses Eva-Britta Wind – die Verantwortung für die Hängepartie trägt, indem sie bei der Wahlausschuss-Sitzung am Montag nach der so hauchdünn entschiedenen Stichwahl mit einer falschen Begründung die aus dem Gremium zunächst beantragte Neuauszählung der Stimmen verhindert habe.

„Es braucht keinen Rechtsgrund für solch einen Antrag“, sagt Wiest und verweist auf entsprechende Gerichtsurteile, wonach ein Gemeindewahlausschuss kraft seines Amtes über eine Neuauszählung abstimmen könne. Winds Behauptung sei ebenso ein Rechtsbruch wie ihre Entscheidung, die zwingend öffentliche Sitzung („Das steht so im Gesetz!“) für zehn Minuten zu einer nicht öffentlichen Beratung zu unterbrechen, um danach über den Antrag gleich gar nicht mehr abzustimmen.

Dass sich RP und Stadt so vehement gegen eine Neuauszählung wehren, wundert mich tatsächlich. Kevin Wiest

Wer glaube, das Regierungspräsidium habe die Angelegenheit unabhängig geprüft, liege falsch. „Die Falschinformation, dass es einen Rechtsgrund für eine Neuauszählung brauche, hatte Frau Wind vom RP“, sagt Wiest. Diesen Schluss könne er aus Telefonaten ziehen, die er an jenem Montag mit dem Regierungspräsidium und Eva-Britta Wind geführt habe.

„Das heißt: Das RP wird doch nun nicht gegen sich selbst entscheiden“, betont Kevin Wiest. Dabei räume das Regierungspräsidium in seiner Begründung sogar ein, dass nicht alles richtig gelaufen sei, umso unverständlicher sei es aus seiner Sicht, dass die Behörde darin nicht mal einen Grund für eine Neuauszählung sehe. „Dass sich RP und Stadt so vehement gegen eine Neuauszählung wehren, wundert mich tatsächlich.“

Ich stehe seit 25 Jahren für den Rechtsstaat ein – und der wird hier nun mit Füßen getreten. Kevin Wiest

Ihm bleibe aus diesem Grund gar nichts anderes übrig, als seinen beschrittenen Rechtsweg konsequent fortzusetzen. „Wenn ich das nicht mache, bin ich doch unglaubwürdig. Nur weil der öffentliche Druck wächst, kann ich doch nicht was Unrechtes zulassen. Was wäre ich für ein Mensch und Kommunalpolitiker, wenn ich mich davon beeinflussen lassen würde? Ist es nicht besser, nachzuhaken, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt?“, meint Wiest, und der ehemalige Polizist fügt an: „Ich stehe seit 25 Jahren für den Rechtsstaat ein – und der wird hier nun mit Füßen getreten.“ Er habe auch bei mehreren Anwälten aus seinem Umfeld eine Meinung eingeholt und von allen die Bestätigung erhalten, dass sie ebenso handeln würden.

Der 42-Jährige fragt: „Wollen die Laupheimer Bürger denn nicht wissen, ob im Rathaus alles sauber abläuft?“ Er selbst sei im Wahlkampf für seinen Grundsatz eingetreten, dass bei ihm nicht geklüngelt werde, „und nun soll ich der Buhmann dafür sein, wenn ich mich für Transparenz einsetze und mich dagegen wehre, dass in einer öffentlichen Sitzung ohne Grund für kurze Zeit die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird?“ Wenn das Schule mache, sei es für Bürgermeister einfach, während einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in kritischen Situationen plötzlich hinter verschlossenen Türen weiterzuberaten.

Warum ihm das Wahlergebnis mittlerweile gleichgültig sei

Kevin Wiest betont zum wiederholten Mal, dass er nicht den Wahlablauf anfechte, sondern die Vorkommnisse rund um die Gemeindewahlausschusssitzung. Er räumt ein, dass er bis zu dieser Sitzung durchaus die Hoffnung gehabt habe, dass sich bei einer Neuauszählung das Wahlergebnis drehen könnte. Das sei ihm mittlerweile gleichgültig. „Höchstwahrscheinlich würde sich gar nichts ändern – aber es muss alles rechtlich sauber sein“, betont Wiest und sagt: „Ein Gericht spricht Recht.“

Dass das dauern könne, tue ihm für die Laupheimer Bürger leid. Doch selbst wenn mehrere Monate ins Land ziehen würden, bis eine Entscheidung fällt, trage nicht er die Schuld daran. Hätte der Gemeindewahlausschuss auch nur über den Antrag auf Neuauszählung abgestimmt, wäre unabhängig vom Ergebnis dieser Abstimmung heute alles erledigt, beteuert Kevin Wiest. So aber bleibe die Frage: „Jeder Mensch muss sich an Recht und Gesetz halten, warum soll das für die Spitze einer Stadtverwaltung nicht gelten?“

Oberstadion hängt nicht in der Luft. Ich bin hier Bürgermeister und erfülle die Aufgaben wie immer gewissenhaft. Kevin Wiest

Dass die Hängepartie Auswirkungen auf seine aktuelle Arbeit als Bürgermeister von Oberstadion haben könnte, verneint Wiest im Übrigen: „Oberstadion hängt nicht in der Luft. Ich bin hier Bürgermeister und erfülle die Aufgaben wie immer gewissenhaft.“ Er erhalte auch kaum Rückmeldungen aus seiner Gemeinde über sein Vorgehen in Laupheim: „Aus Laupheim bekomme ich sehr wohl Resonanz, und die Meinungen sind gespalten. Es gibt Leute, die finden es nicht gut, und es gibt welche, die sagen: Der Mann hat Rückgrat.“