Kein Geld: Halle muss warten

Wie mehrere Gemeinden der VG Munderkingen hat auch der Oberstadioner Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend für 2009 einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Der Hauptgrund sind vom Land gekürzte Finanzzuweisungen.

"Nach unserer guten Haushaltslage im vergangenen Jahr ist der jetzige Rückgang heftig", sagte Bürgermeister Manfred Weber und nannte Zahlen. Im vergangenen Jahr konnte Oberstadion eine Nettoinvestitionsrate, also einen freien Finanzspielraum, von rund 466 000 Euro ausweisen. Im jetzt verabschiedeten Nachtragshaushalt 2009 stehen nur noch 265 000 Euro. "Das ist ein immenser Rückgang", so Weber. Hauptbrocken, die der Nachtragshaushalt auszugleichen hat, sind der gekürzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer und die gekürzten Schlüsselzuweisungen des Landes. Positiver als ursprünglich erwartet werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer ausfallen: Statt geplanter 80 000 Euro werden rund 100 000 Euro in die Gemeindekasse fließen.

Zur Überbrückung der entstandenen Finanzlücke werden 180 000 Euro als zusätzliches Darlehen aufgenommen. Damit steigt die Oberstadioner Pro-Kopf-Verschuldung bis zum Jahresende von 1030 Euro auf 1235 Euro an. "Unser Ziel ist es, in den kommenden vier Jahren keine weiteren Darlehen mehr aufzunehmen", so Weber. Aus diesem Grund, so der Bürgermeister, müsse die Renovierung der Mehrzweckhalle verschoben werden. "Das können wir uns bei der derzeitigen Haushaltslage nicht leisten", sagte Weber. (khb)