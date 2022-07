Jahreshauptversammlung des DRK Oberstadion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Oberstadioner Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes hat am Mittwoch, 29. Juni seine Mitglieder- und Hauptversammlung abgehalten. Kevin Wiest, Bürgermeister von Oberstadion und Ortsvereinsvorsitzender eröffnete die Versammlung.

In den Rechenschaftsberichten nannte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Ralf Fiderer Zahlen. 1338 Stunden im Zeichen der Menschlichkeit haben die insgesamt 42 Helferinnen und Helfer geleistet, was trotz fehlender Veranstaltungen durch die Pandemiebeschränkungen eine beachtliche Leistung ist. Die elf Helferinnen und Helfer der Ersthelfergruppe wurden zu 135 Einsätzen alarmiert, darunter waren 76 internistische Notfälle, 30 chirurgische Notfälle, sechs Verkehrsunfälle und sieben neurologische Notfälle. Zu den drei Blutspendeterminen in der Oberstadioner Halle kamen 628 Spendenwillige. Auch im Katastrophenschutz war der Verein vergangenes Jahr gefordert. Zwei Helfer machten sich mit einem großen Konvoi auf den Weg nach Rheinland Pfalz, um dort in Ahrweiler bei der Flutkatastrophe zu helfen.

Schriftführerin Susanne Wiedmann berichtete unter anderem vom Hochwasser des vergangenen Jahres, das auch das Vereinsheim stark in Mitleidenschaft gezogen hat und bei welchem sämtliches Ausbildungsmaterial und Inventar in den Kellerräumen vernichtet wurden. Von einem veränderten Bild im Aufgabenbereich der Ortsgruppe wusste sie zu berichten, da diese verstärkt auch bei Schnelltestungen, Impfterminen, Kontaktnachverfolgungen und Bürgereinkaufsservice gefordert waren.

Ein gutes finanzielles Polster meldete Schatzmeisterin Monika Demmelmaier. „Durch die Erstattung der Hochwasserschäden sind wir momentan noch sehr gut aufgestellt.“ Sozialleiterin Vroni Fiderer berichtete von drei Spielenachmittagen, einem Sommerfest und zwei Nachmittagen mit Gedächtnistraining. Jugendrotkreuzleiter Gerd Franzke berichtete von drei Gruppentreffen, einem Ausflug zum Abenteuergolf nach Pfullingen und einem gemütlichen Einkehrabend für die Älteren der Gruppe.

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft folgten die Ehrungen. Für fünf Jahre wurde Monika Demmelmaier geehrt, 20 Jahre ist Christina Bauder Mitglied und für 35 Jahre konnten Rita Kehrle, Brigitte Forster und Ralf fiderer eine Ehrung aus der Hand von Kreisbereitschaftsleiterin Dorothea Heilig entgegen nehmen. Johann, Doris und Arthur Fiderer wurden aufgrund ihres langjährigen Engagements für den Ortsverein zu Ehrenmitgliedern ernannt.