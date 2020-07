Investor plant Mehrfamilienhaus in Moosbeuren

„Es gibt immer mehr Leute, die in Oberstadion oder seinen Teilorten bauen wollen, aber wir haben immer weniger Bauplätze“, sagte Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest während der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, die, um die geforderten Corona-Abstände einhalten zu können, im Bürgersaal stattfand. Deshalb sei es erfreulich, dass ein Investor am Ortseingang von Moosbeuren ein Mehrfamilienhaus bauen wolle, so der Bürgermeister weiter. Hier sollen acht bis zehn Wohnungen verschiedener Größe und barrierfreiem Zugang entstehen.

Weil das Grundstück auf dem das Mehrfamilienhaus, parallel zur Biberacherstrasse, gebaut werden soll, nicht komplett durch den bestehenden Bebauungsplan „Schlossgarten“ überplant ist, wurde im Vorfeld eine „Erweiterung und Änderung“ des Bebauungsplans erstellt, um den Hausbau zu ermöglichen. Die Planunterlagen lagen bereits öffentlich aus und die sogenannten Träger öffentlicher Belange wurden bereits an der Planung beteiligt. Am Dienstag mussten sich Bürgermeister und Räte mit deren Einwänden und Vorschlägen befassen. Dazu war eigens die Städteplanerin Antonia Kasten aus Aulendorf, die den Bebauungsplan „Schlossgarten“ erstellt hat, nach Oberstadion gekommen. Das bei einem Brand nötige Löschwasser könne aus Hydranten im bestehenden Baugebiet gefördert werden, antwortete Kasten auf eine Frage aus dem Landratsamt. Dass die Oberstadioner Räte im Baugebiet „Schlossgarten“ sogenannte „Stein- oder Schottergärten“ verboten haben und stattdessen „begrünte Freiflächen“ fordern, wurde von Fachbereich Naturschutz beim Alb-Donau-Landratsamt ausdrücklich begrüßt. Zudem wurde angeregt, eine Pflanzliste für heimische Sträucher zu erstellen. Dass die „erlaubten Lärmwerte“ an der Landstraße eingehalten werden, so Kasten, werde den Fachbehörden wie gefordert nachgewiesen. Und weil der Bauplatz des künftigen Mehrfamilienhauses auf der Fläche der mittelalterlichen Burg und des einstigen Schlosses in Moosbeuren, das um 1850 abgerissen wurde, steht, fordert das Denkmalamt, dass ein Denkmalfachmann vor Ort sein muss, wenn „der Oberboden abgetragen“ wird. Er soll unter Umständen auftauchende archäologische Fundstücke sichern. Einstimmig waren die Gemeinderäte damit einverstanden, dass die Anregungen aus den Fachbehörden in den Bebauungsplan eingearbeitet werden. Ebenfalls einstimmig verabschiedeten die Räte am Dienstag die zum Bebauungsplan „Schlossgarten – Änderung und Erweiterung“ gehörende Satzung.