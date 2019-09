Im Einsatz für die Gesellschaft: Er ist erst der dritte Ehrenbürger der Gemeinde

„Ich habe das immer als meine Bürgerpflicht gesehen“, sagte Bruno Fiderer, der an seinem 76. Geburtstag zum Ehrenbürger der Gemeinde Oberstadion ernannt wurde. „Das ist die höchste Auszeichnung, die wir vergeben können, und ein Zeichen höchster Wertschätzung“, betonte Bürgermeister Kevin Wiest am Samstagabend beim Festakt in der Oberstadioner Halle, zu dem rund 200 Gäste gekommen waren, die Bruno Fiderer mit stehendem Applaus gratulierten.

Mehr als 50 Jahre hat sich der neue Ehrenbürger im Deutschen Roten Kreuz in Oberstadion und im ganzen Winkel ehrenamtlich engagiert. Bereits 1966 gründete er die Oberstadioner DRK-Bereitschaft und 1975 folgte die Gründung des Ortsvereins. Schon in den 60er-Jahren startete Fiderer mit der Seniorenarbeit, 1984 brachte er das Oberstadioner Jugendrotkreuz auf den Weg und 1997 sorgte er für die Einführung einer Ersthelfer-Gruppe im Winkel. Mehr als 30 Jahre leitete Bruno Fiderer die DRK-Bereitschaft und 25 Jahre war er Vorsitzender des Oberstadioner Ortsverein des Roten Kreuzes.

Neben vielen Wegbegleitern Fiderers, Bürgermeistern aus der Verwaltungsgemeinschaft, Kreisräten, Gemeinderäten und Ortschaftsräten, war auch die Bundestagsabgeordnete und Präsidentin des DRK-Kreisverbands Ronja Kemmer zum Festakt gekommen. „Bruno Fiderer ist ein Vorbild für uns alle. Er ist ein leuchtendes Beispiel für außerordentliches, ehrenamtliches Engagement im Deutschen Roten Kreuz und für unsere Gesellschaft“, betonte die Abgeordnete. Fiderer habe sich mehr als 50 Jahre in den Dienst am Nächsten gestellt und den Oberstadioner DRK-Ortsverein mit ruhiger Hand und scharfem Blick durch die Wogen der Zeit geführt, sagte Ronja Kemmer.

„Es ist schier unmöglich, das umfangreiche Wirken von Bruno Fiderer für die Bürger in Oberstadion und der Region auf ein paar Sätze zusammenzufassen“, sagte Bürgermeister Wiest, der Fiderer als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins nachfolgte, in seiner Laudatio. „Selbstlose Hilfsbereitschaft und soziales Engagement ohne Erwartungshaltung“, nannte Wiest als Eigenschaften des Geehrten und sagte: „Er führte sein ganzes Leben für die Mitmenschen.“

Empfang im Schloss Bellevue

Der Bürgermeister betonte, dass Fiderer im vergangenen Jahr von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wegen seiner großen Verdienste im Ehrenamt zum Empfang im Schloss Bellevue eingeladen wurde, dass er sich selbstlos um die Oberstadioner Flüchtlinge gekümmert habe und einst die treibende Kraft beim Umbau der Schule zum Haus der Vereine gewesen sei. „Damit hat er der DRK-Familie in Oberstadion ein tolles Zuhause geschaffen“, so Wiest. „Bruno Fiderer hat die Nächstenliebe jahrzehntelang in vielen Facetten gelebt.“

Für die Vereine im Winkel sprach Georg Steinle, Sportkreispräsident, ehemaliger Vize-Bürgermeister Oberstadions und langjähriger Wegbegleiter Fiderers. „Er hat viel für die Gesellschaft und die Gemeinschaft der Vereine im Winkel geleistet. Bruno Fiderer ist ein leuchtendes Vorbild für ehrenamtliches Schaffen. Er hat das Herz am rechten Fleck und ist ohne Eigennutz immer für Hilfsbedürftige da“, sagte Steinle. „Er ist ein Glücksfall für die Region.“

Einstimmig habe der Gemeinderat bereits im Januar beschlossen, Bruno Fiderer zum Oberstadioner Ehrenbürger zu ernennen, sagte Kevin Wiest, als er den Ehrenbrief der Gemeinde an Fiderer und Blumen an seine Frau überreichte. Nach dem verstorbenen Graf Zdenko von Schönborn und Bürgermeister a.D. Manfred Weber, der am Samstag zum Festakt gekommen war, ist Bruno Fiderer der dritte Ehrenbürger Oberstadions. Der Festakt wurde musikalisch vom Unterstadioner Musikverein „Lyra“ umrahmt. Und während sich Bruno Fiderer ins Goldene Buch der Gemeinde eintrug, sang der Liederkranz, dem der neue Ehrenbürger seit 57 Jahren als Sänger angehört.

Dank mit belegter Stimme

„Folge Deinem Herzen und hilf anderen auf Deinen Weg“ sei immer sein Leitspruch gewesen, sagte Bruno Fiderer am Schluss mit bewegter Stimme. Als er von der Ehrung erfahren habe, habe er sich gefragt, ob er sie überhaupt verdiene, sagte er bescheiden. „Ich hatte einfach das Glück, mich ein bisschen mehr in die Gesellschaft einbringen zu können.“ Fiderer dankte den DRK-Helfern und seiner Familie, „ohne die das Alles nicht möglich gewesen wäre“, und appellierte: „Die Leute sollten nicht immer nur fordern und meckern, sondern bereit sein, sich selber zu engagieren. Und dafür gibt es in unserer Gesellschaft unzählige Möglichkeiten.“