Hunderte kommen zu Oberstadioner Kino-Event

Mehr als 400 Besucher haben am Wochenende die beiden Filme des angekündigten „Ersten Open Air Kinos im Winkel“ gesehen. Allerdings hatte das regnerische und kühle Wetter dem geplanten Oberstadioner Freiluft-Erlebnis einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Filme liefen in der Mehrzweckhalle.

„Schade, dass nach den langen heißen Wochen, mit ihren lauen Sommerabenden, genau zu unserem Open Air Kino-Termin das Wetter schlechter wurde“, sagte Kino-Initiator Bürgermeister Kevin Wiest. „Aber bei so viel interessierten Besuchern wird es im kommenden Jahr, wahrscheinlich auch darüber hinaus, wieder ein Open Air Kino geben. Wir suchen einen früheren Termin und dann ist das Wetter sicher besser“, sagte der Schultes. Für den Samstagabend hatte Wiest die Tragik-Komödie „Dieses bescheuerte Herz“ mit Elyas M’Barek ausgesucht.

„Toll“, freute sich Kevin Wiest, als die rund 250 Kinogänger in der Halle saßen, „da sind Besucher zwischen acht und 80 Jahren gekommen. Unser Kino wird als echtes Familien-Event angenommen“. Als die Oberstadioner Feuerwehr die Gäste mit Getränken, Dennete und Popcorn versorgt hatte, erlebten die auf der Leinwand den Partygänger Lenny, dem sein Vater die Kreditkarte sperrt, wenn er sich nicht um den herzkranken David kümmert. Was anfangs eine „lästige Pflicht um an Kohle zu kommen“ war, entwickelte sich zur „echten Männerfreundschaft“, die mit flotten Sprüchen und tragischen Momenten über die Großleinwand der Oberstadioner Halle flimmerte.

Am Sonntagabend stand mit „Mamma Mia – Here weg o again“ ein aktueller Sommerfilm auf dem Oberstadioner Kinoprogramm. Und diesmal hatte die Feuerwehr für alle Kinogänger zu Getränken und Popcorn Burger im Angebot. In der Fortsetzung des „Gute Laune-Films“ erlebten die Kinogänger, wie Sophie von den einstigen Party-Eskapaden ihrer Mutter erfährt und die Mamma-Mia Sommerparty mit viel Musik in ihre nächste Runde geht. „Das schlechte Wetter hat dem ersten Kinoevent überhaupt keinen Abbruch getan“, so Bürgermeister Wiest.