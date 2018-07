Hilde Mattheis wettert gegen Große Koalition: „Sie schadet meiner Partei“

„Es ist wichtig in diesen bewegten Zeiten, den Bürgern das Angebot zu machen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis am Montagabend in Oberstadion. Regelmäßig lädt die Gesundheits- und Pflegepolitikerin deshalb zu Bürgergesprächen ein.

Viele AFD-Wähler

„Wir haben eine Gerechtigkeitslücke in unserem Land“, sagte Mattheis und betonte, dass es nur „mit klarer Kante“ möglich sei, sich gegen die AfD aufzustellen. Sie sei beunruhigt, dass es in manchen Gemeinden so viele AfD-Wähler gibt und biete deshalb gerade in diesen Orten das Gespräch mit den Bürgern an. „Wir brauchen einen guten Ausgleich zwischen Investitionen des Staates und dem Abbau von Schulden, sonst vererben wir unseren Kindern nicht nur Schulden, sondern auch kaputte Schulen, schlechte Straßen und marode Krankenhäuser.“

Mit Bürgern ist Hilde Mattheis (Mitte) ins Gespräch gekommen. (Foto: Sz- khb)

Die niedrigen Umfragewerte ihrer Partei machen der SPD-Abgeordneten Sorge. In der Großen Koalition könne die SPD ihr Profil nicht schärfen, betonte die GroKo-Gegnerin am Montag. „Ich fühle mich durch die Politik der vergangenen Monate in meiner Ablehnung der GroKo bestätigt. Ich war immer für eine Minderheitsregierung. Die Große Koalition schadet meiner Partei“, so Mattheis.

Angst vor Altersarmut

Außerdem sorge es sie, dass es „in unserer Parteienlandschaft“ immer schwerer werde, „die Demokratie zu stärken“. „Da ist in jüngster Zeit vieles mit einem Fragezeichen versehen“, sagte Hilde Mattheis am Montag in Oberstadion. Sie stehe für Renten, die den Lebensstandard sichern, und bessere Löhne in sozialen Berufen, so die Angeordnete. „Immer mehr jungen Menschen haben Angst vor der Altersarmut“, sagte Mattheis, und alles, was mit Pflege zu tun hat, gehört nicht auf den Markt.“ Wer krank sei oder Pflege brauche, müsse sich auf das Solidarsystem verlassen können, betonte die Politikerin. Als „Überlebensstrategie für die SPD“, so Mattheis, seien „wieder Visionen der Sicherheit für alle“ nötig. „Auf diesen Pfad muss die Sozialdemokratie zurückkehren.“

Nach ihrem Bürgerbüro in Munderkingen gefragt, sagte Hilde Mattheis: „Das ist sehr erfreulich angelaufen. Regelmäßig kommen Leute mit Fragen oder mit Anregungen. Und die Themen bilden die gesamte Bandbreite ab. Demnächst werden wir im Munderkinger Bürgerbüro mit unserer angekündigten Veranstaltungsreihe beginnen.“ Am 27. Juli lädt Hilde Mattheis um 19 Uhr ins Bürgerbüro zum Bürgergespräch ein.