Hier entsteht der schönste Osterbrunnen in der Region

Wie jedes Jahr wird in der Osterzeit auf dem Rathausplatz von Oberstadion der große Osterbrunnen aufgebaut. Erneut haben viele fleißige Helfer der örtlichen Osterbrunneninitiative Arbeit und Zeit investiert, um den Brunnen zu schmücken.

„Wir sind im Moment bei den letzten Arbeiten am Osterbrunnen“, sagt Margarete Hepp, die in den vergangenen drei Wochen jeden Nachmittag mit 20 bis 30 Helfern in der Oberstadioner Ortsmitte an der Arbeit war. Wenn Pfarrer Venatius Oforka am Palmsonntag den Osterbrunnen weihen wird, werden mehr als 30000 bemalte Hühner- , Gänse-, Enten-, Wachtel-, Nandu- und Straußen-Eier vor dem Oberstadioner Rathaus und im benachbarten Bürgersaal zu bestaunen sein. „Am Osterbrunnen und unseren beiden Begrüßungsbögen warten deutlich mehr als 30 000 bemalte Eier auf die Besucher“, erklärt Margarete Hepp, die den Osterbrunnen von Beginn an organisiert.

Christliche Motive aus Wachteleiern

Neben dem Osterbrunnen werden wieder verschiedene Palmen, Hahn und Henne, ein Wasserfall und ein Osterlamm stehen. Und an der Wand des Bürgersaals sind christliche Motive, gesteckt aus mehr als 5000 Wachteleier, zu sehen. „Neben dem Ölberg, der Kreuzigung, dem Heiligen Grab und der Auferstehung zeigen wir in diesem Jahr ganz neu ein Osterlamm aus Wachteleiern“, so Hepp. Ab Palmsonntag kann auf der Empore des Oberstadioner Bürgersaals auch wieder eine Ausstellung von kunstvoll bemalten Nandu- und Straußeneiern besucht werden.

Ein Brunnen in Oberstadion ist mit Eiern und Verzierungen geschmückt. (Foto: Thomas Warnack / DPA)

„Dort zeigen wir heuer zum ersten Mal auch Eier, die mit Perlen besetzt sind“, verrät Margarate Hepp. Bei der Ostereierausstellung können sich Besucher ein Bild machen von der Vielfalt von bemalten, bestickten und gefrästen Eiern. Jedes Kunstwerk ist handgefertigt und ein Unikat. Die Ausstellung ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem wird eine Bewirtung im Bürgersaal angeboten. Seit 2008 wird der Brauch Brunnen österlich zu schmücken in Oberstadion gepflegt. Ursprünglich stammt dieser Brauch aus der Fränkischen Schweiz.

Die Weihe des Osterbrunnens in diesem Jahr findet am Palmsonntag um 10.30 Uhr statt. Der zwölfte Oberstadioner Osterbrunnen zeigt verschiedene Skulpturen wie Weltkugel, Lamm, Quelle, Hahn und Henne, sowie das 2014 erstellte „Auferstehungsheiland“ und das 2015 dazugekommene „Heiligen Grab“, welches mit rund 1200 Wachteleiern gesteckt ist.

