Grundschule verwandelt Sporthalle in ein Klassenzimmer

Der Inzidenzwert des Ostalbkreises ist am Pfingstmontag wieder unter die 100er-Marke gefallen. Das hat das Landesgesundheitsamt mitgeteilt. Somit können verschiedene Branchen wieder aufatmen. Denn bleibt die Inzidenz fünf Tage konstant unter 100 sind umfangreiche Lockerungen möglich. Am Samstag war der Wert kurrzeitig über 100 gestiegen. Es ist zu erwarten, dass das Landratsamt des Ostalbkreises am Dienstag weitere Informationen zum möglichen Zeitpunkt der Lockerungen veröffentlicht.