Größter Brocken ist die Sanierung der Mehrzweckhalle

Mit 217000 Euro für den dritten Bauabschnitt und 550000 Euro für den vierten Abschnitt ist die Sanierung der Mehrzweckhalle der größte Brocken im aktuellen Gemeindehaushalt von Oberstadion. Am Montagabend hat der Gemeinderat über das Zahlenwerk beraten und den Haushalt 2015 verabschiedet.

Zur Finanzierung der Kosten für die Mehrzweckhalle wird ein Zuschuss in Höhe von 350000 Euro aus dem Ausgleichsstock beantragt. Um alle geplanten Investitionen finanzieren zu können, muss die Gemeinde ein Darlehn in Höhe von 275000 Euro aufnehmen. Gleichzeitig werden 115300 Euro der Schulden getilgt. Zum Jahresende werden rund 1,46 Millionen Euro auf dem Schuldenkonto der Gemeinde stehen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 965 Euro.

Der anteilige Schuldendienst für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung werde durch Abschreibungen erwirtschaftet, da in den Gebührenhaushalten volle Kostendeckung erzielt sei, erklärte VG-Finanzfachmann Willi Fügner den Räten. Die Dachsanierung im Kindergarten, die Erneuerung der Bushaltestelle in der Munderkingerstraße, die Renovierung der Filialkirche in Moosbeuren, die Sanierung der Straßenbeleuchtung und die Sanierung des Hundersinger Rathauses sind weitere Posten, die im Vermögenshaushalt der Gemeinde stehen. Außerdem werden 75000 Euro für den DSL-Ausbau bereitgestellt. Rund 3,1 Millionen Euro stehen im Verwaltungshaushalt für die laufenden Geschäfte bereit.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen können 388300 Euro aus dem laufenden Haushalt an den investiven Bereich übergeben werden. Nach Abzug der geplanten Schuldentilgung in Höhe von 115300 Euro verbleibt eine Nettoinvestitionsrate, also ein freier Finanzspielraum von 273000 Euro. Wichtigste Einnahmequellen der Gemeinde sind der Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von knapp 850000 Euro und die Finanzzuweisungen des Landes in Höhe von 567400 Euro. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2013, so Fügner, seien nach der Systematik im kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2015 die Finanzzuweisungen geringer und die Umlagen an Land und Kreis höher. Knapp 58000 Euro hat Oberstadion als allgemeine Rücklage angespart. Da gesetzlich aber 60000 Euro als Mindestbetrag festgelegt sind, werden der Rücklage in diesem Jahr 2000 Euro zugeführt.

„Die Finanzlage der Gemeinde ist zufriedenstellend“, urteilte Bürgermeister Klaus Schwenning. Als Vorhaben der kommenden Jahre nannte der Schultes den Ausbau der Breitbandversorgung, die weitere Sanierung der Filialkirche in Moosbeuren, Gerätebeschaffung für die Feuerwehr, die langfristige Erweiterung des Bauhofs sowie verschiedene Erneuerungen von Wasserleitungen und Kanalisation.