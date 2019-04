Gedenktafel erinnert an Gründer von Oberstadion

Ohne sie gebe es die Gemeinde nicht: Die Grafen von Stadion, die bereits um 1080 Erwähnung in Geschichtsbüchern finden. Um an diese Adelsfamilie und damit auch an den Ursprung der Gemeinde zu erinnern wird nun eine Gedenktafel eingeweiht. Diese soll ab sofort auf dem Kirchplatz vor dem Museum an die Grafen erinnern.

Ganz besonders freut das den Grafen Alexander von Schönborn. Vor Generationen erbte seine Urgroßmutter Marie-Christine das Schloss samt Besitz von den Grafen von Stadion, zu deren Adelsgeschlecht sie gehörte. Graf von Schönborn ist also quasi ein Nachfahre der Gründer.

Ich habe sehr lange an diesem Projekt gearbeitet. Damit machen wir nun einen Anfang. Alexander von Schönborn

Lange habe er darum gekämpft, dass die Gemeinde in irgend einer Form seinen Ahnen gedenkt – schließlich hat die Gemeinde den Grafen ihr Wappen, das Schloss und die Kirche zu verdanken. „Ich habe sehr lange an diesem Projekt gearbeitet. Damit machen wir nun einen Anfang“, sagt er.

Gedenktafel ist wichtig

„Eine solche Gedenktafel ist wichtig, um die Geschichte der Gemeinde wieder ins Bewusstsein der Bürger zu rücken. Außerdem ist es eine hoch interessante Geschichte, die man nicht in jeder Gemeinde findet“, so Alexander von Schönborn. „Es war klar, irgend etwas muss auf die Grafen hier in unserer Gemeinde hinweisen“, sagt Bürgermeister Kevin Wiest.

Zunächst sei die Benennung einer Straße oder eines Platzes nach den Grafen von Stadion im Gespräch gewesen. „Aber das würde viel Geld kosten“, sagt Wiest. Gemeinsam mit dem Graf von Schönborn habe man weitere Möglichkeiten überlegt. „Der Prozess bis hin zu der Gedenktafel hat sich nun ein Jahr hingezogen“, so der Bürgermeister. Auf der Tafel zu sehen sind nun Eckdaten zu der Geschichte der Grafen von Stadion in deutsch und englisch sowie ein Teil der grafischen Ahnentafel, die im Schloss zu finden ist.

