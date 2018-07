Gasfackel brennt in Oberstadion

Mehr als hundert interessierte Bürger sind zum Fackelfest der Firma „Netze Südwest“ in die Dorfmitte Oberstadions gekommen. Mit dem Anzünden einer Gasfackel werde traditionell die „Ankunft der neuen Gas-Infrastruktur“ in den Gemeinden gefeiert, erklärte Andreas Schick, Geschäftsführer der Netze Südwest.

Die zischende Flamme der Fackel sei das Symbol, das den Bürgern durch den Anschluss an das Erdgasnetz jetzt die Türen für Gasanschlüsse in ihren Häusern offen stehen, so Schick. „Aus anfangs 40 geplanten Hausanschlüssen sind inzwischen mehr als 320 Anschlussanträge geworden“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest. Das breite Gasnetz und das große Mitverlegungsnetz für das schnelle Internet sei in kurzer Bauzeit entstanden, betonte Wiest. „Das war ein enorm wichtiger Schritt in die Zukunft Oberstadions, mit dem wir von ganz hinten jetzt nach ganz vorne kommen“, so der Bürgermeister. „Ohne Netze Südwest wäre das nicht möglich gewesen.“

Bei seinen Bürgern warb der Schultes um Verständnis für die Baustellen im Dorf. „Die Straßen können erst endgültig geteert werden, wenn alle Anschlüsse, auch die von Spätentschlossenen, zu den Häusern verlegt sind. Der Abschluss der Arbeiten sei bis zum 22. Dezember geplant, ergänzte der Netze-Südwest-Geschäftsführer Andreas Schick und erläuterte die bisherigen Arbeiten. Für den Ortsnetzausbau wurden in Oberstadion und seinen Teilorten 6,6 Kilometer Rohre verlegt, davon 1,8 Kilometer in Oberstadion, 900 Meter in Moosbeuren und 700 Meter in Mühlhausen. Außerdem wurden 1,1 Kilometer Verbindungsleitung zwischen Moosbeuren und Mühlhausen, je 500 Meter zwischen Mühlhausen und Oberstadion sowie zwischen Oberstadion und Rettighofen gebaut.

„Die Möglichkeiten, die sich durch einen Gasanschluss eröffnen, sind vielfältig“, sagte Schick und nannte die Kombination von Gas mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Blockkraftheizwerken oder Brennstoffzellen als Beispiele. Gemeinsam mit Bürgermeister Wiest entzündete Schick die Gasfackel. Dann waren die Oberstadioner zu Leberkäswecken und Getränken eingeladen. Unter den Gästen wurde ein Gasgrill verlost. „Losfee Hanna“ griff in die Lostrommel und zog Marcel und Pascal Seifert als Grillsieger.