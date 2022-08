Förderverein fährt zu Bergmesse nach Oberstaufen

Der Förderverein Kapellenbau Mundeldingen fährt am Fest Mariä Himmelfahrt, Montag, 15. August, zur Bergmesse zur Mohr-Alpe bei Oberstaufen. Abfahrt ist um 7 Uhr am Omnibus-Betriebshof Walk in Munderkingen mit Zustiegsmöglichkeiten in Unterstadion, Oberstadion, Mundeldingen, Mühlhausen und Moosbeuren.

Die Auf- und Abfahrt zur Mohr-Alpe erfolgt mit Kleinbussen, teilen die Organisatoren in einer Ankündigung mit. Um circa 10.45 Uhr beginnt die Bergmesse mit Pfarrer Walter Ruoß aus Erlenbach. Anschließend gibt es ein Frühschoppen und Mittagessen in und bei der Mohr-Alpe.

Der Abschluss wird beim Mostbauer (Besenwirtschaft) in Ringers bei Bad Waldsee abgehalten. Die musikalische Umrahmung des Tages übernimmt Konrad Stemmer.

Um einen Bus organisieren zu können, bitten die Veranstalter um verbindliche Anmeldung bei Karl Egle, Mundeldingen, Telefon 07357/917 61 81 oder 0151/17463965.