Feuerwehren aus dem Kreis marschieren im Winkel

Mehr als tausend Feuerwehrleute aus den Wehren der 55 Gemeinden im Alb-Donau-Kreis sowie zahlreiche Gruppen aus den Jugendfeuerwehren haben sich am Sonntag zum jährlichen Leistungsmarsch des Kreisfeuerwehrverbands in Oberstadion getroffen.

„Wir haben den 41. Leistungsmarsch gemeinsam mit den Nachbarwehren aus Unterstadion und Grundsheim organisiert“, sagte Oberstadions Feuerwehrkommandant Jochen Steinle. Seit rund drei Jahren arbeiten die Wehren eng zusammen, wenn es um die Einsatzbereitschaft tagsüber und an Wochentagen geht. „Mit unserer Tagschleife werden alle tagsüber im Winkel verfügbaren Feuerwehrleute alarmiert“, so Steinle, „mit dem Leistungsmarsch konnten wir zeigen, dass wir nicht nur bei Einsätzen, sondern auch kameradschaftlich gut zusammenarbeiten.“ Alle rund 74 Aktiven der drei Wehren waren am Sonntag im Einsatz, um die Strecke zu sichern, Parkplätze zu organisieren, die Marschierer unterwegs und in der Oberstadioner Mehrzweckhalle zu versorgen und den Gästen auf der Strecke einige „Feuerwehraufgaben“ zu stellen.

Während die Aktiven eine Strecke von mehr als zehn Kilometern über Unterstadion und Grundsheim meistern mussten, waren für Jugendfeuerwehren und Seniorenabteilungen rund sechs Kilometer als Marschweg ausgeschildert. Gemeinsam mit Kommandant Steinle machte sich Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest am Sonntagmorgen auf die lange Strecke. „Das ist eine tolle Gelegenheit, um mit den Wehrleuten aus anderen Orten ins Gespräch zu kommen“, so Wiest. Außerdem wolle er mit seiner Teilnahme am Leistungsmarsch den Feuerwehren seine „Wertschätzung ihrer enorm wichtigen ehrenamtlichen Arbeit im Dienst der Gesellschaft“ zeigen, so der Schultes.

In Unterstadion wurde allen Marschierern ein Weißwurst-Frühstück angeboten, in Grundsheim gab’s Getränke und nach der Rückkehr zur Oberstadioner Halle wurden Schweinebraten und Spätzle zum Mittagessen serviert. Und dabei sorgte der Unterstadioner Musikverein Lyra für die musikalische Unterhaltung der „Feuerwehr-Marschgruppen“.