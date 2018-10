Feuerwehr zu Gast an Oberstadioner Schule

Felix Ried und Kilian Ege von der Oberstadioner Feuerwehr haben am Donnerstag die Christoph-von-Schmid-Schule besucht, um die Schüler für die Jugendfeuerwehr zu interessieren und der Schule eine Kooperation anzubieten.

„Das wäre eine tolle Sache“, freute sich Rektor Tobias Tress, „im Rahmen unseres Ganztagesangebots kooperieren wir bereits mit dem Sportverein und dem Roten Kreuz. Da könnte die Feuerwehr sicher ein tolles weiteres Angebot bieten. Und vielleicht könnte daraus sogar eine Feuerwehr-AG werden“.

Vor mehr als 60 Zweit- bis Viertklässlern stellten Ried und Ege zunächst die Oberstadioner Wehr mit ihren drei Abteilungen vor, erklärten den Kindern die Aufgaben der Wehr, von der Brandbekämpfung über Hilfeleistung bei Unfällen oder Hochwasser bis zur Absicherung von Veranstaltungen und zeigten die Uniformen der Jugend- und der aktiven Wehr. Und weil Funken bei Feuerwehreinsätzen sehr wichtig sei, dürften ein paar der Schüler, „ganz echt mit der Leitstelle sprechen“. „In der Jugendfeuerwehr üben wir alles, was die aktive Wehr auch probt und dabei kommen alle Geräte zum Einsatz“, erklärte Felix Ried.

Im Schulhof hatten die Wehrmänner den Mannschaftstransportwagen der Wehr und das Löschfahrzeug aufgefahren. Als die Kinder in den Hof kamen, leuchtete an den Fahrzeugen das Blaulicht und ein kleines Feuer brannte. „Das wird jetzt unter Atemschutz gelöscht“, erklärte Kilian Ege. Und weil die Oberstadioner Wehr immer nach Nachwuchs suche, so Ege, bekam jeder Grundschüler den „top-aktuellen“ Flyer der Feuerwehr: „Entdecke eine neue faszinierende Welt im Winkel.“