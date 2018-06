Feriengemeinschaft bringt neuen Krippenführer heraus

Pünktlich vor dem ersten Advent legt die Feriengemeinschaft rund um den Bussen ihren neuesten Krippenführer über Krippen in Oberschwaben und dem württembergischen Allgäu, in ihren Tourismusbüros und in ihren Kirchen aus. Der siebte Krippenführer ist bei der Feriengemeinschaft rund um den Bussen erhältlich.

Bereits ab dem kommenden Sonntag sind im Krippenmuseum Oberstadion, im Krippenmuseum Kloster Bonlanden, im Museum für Klosterkultur in Weingarten, im Kloster Schussenried, in der Spitalkirche in Riedlingen und im Planetarium Laupheim, die Krippenausstellungen, geöffnet. Das Krippenmuseum Oberstadion lädt zur neuen Sonderausstellung „Krippen aus 21 Ländern Afrikas“ ein. Eine Ausstellung, die in dieser Form noch nicht in Süddeutschland zu sehen war.

Weitere 48 Krippenstandorte in diesem neuen Krippenführer werben für besondere Kirchenkrippen, die ab dem 6. Dezember zu sehen sind. Darunter befinden sich bedeutende Barockkrippen aus der Benediktinerinnenabtei St. Edeltraud Kellenried, das sich in der Gemeinde Berg bei Ravensburg befindet, in Gutenzell, und in Heiligkreuztal. Vom berühmten Professor Osterrieder stehen Krippen in Wangen im Allgäu, in Schwendi und Oberstadion.

Holzschnitzarbeiten, Tonfiguren, bekleidete Figuren, Figuren aus Pappmaché, Figuren aus Naturmaterialien und Porzellanfiguren, sind in Ochsenhausen, Oggelshausen, Schemmerhofen, Schönebürg, Unlingen, Unterwachingen, Altshausen, Amtzell, Argenbühl, Bad Buchau, Bad Saulgau, Biberach, Emerkingen, Ertingen, Hausen am Bussen, Inzigkofen, Kißlegg-Waltershofen, Mittelbiberach und Munderkingen zu sehen. Allein in der Bussenkirche stehen 250 Krippen aus allen Kontinenten.

