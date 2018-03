Ferdinand Eggert singt seit 60 Jahren im Liederkranz

Mehr als 60 Singstunden und Auftritte haben die Sänger des Oberstadioner Liederkranzes im vergangenen Jahr absolviert. Das hat Vorsitzender Georg Steinle bei der Hauptversammlung des Chors am Dienstagabend berichtet.

Neben dem traditionellen Liederkranz-Sommerfest nannte Steinle das Freundschaftssingen im Oktober mit vier Chören aus der Region als Jahreshöhepunkt. „Wir hatten viele Besucher und besonders das Singen mit dem Schulchor der Oberstadioner Christoph-von-Schmid-Schule hat allen sehr viel Spaß gemacht“, betonte der Vorsitzende. Schriftführer Hans Lamparter ließ das abgelaufene Vereinsjahr mit dem Ausflug nach Meersburg und der Fahrt im Mostzügle über Auftritte und Ständchen des Chors bis zum Singen am Volkstrauertag Revue passieren.

Kassier Karl Maier meldete einen Jahresüberschuss in der Sängerkasse und ein finanzielles Polster des Chores. Zufrieden mit seinen Sängern war Chorleiter Andreas Klemm. Der Dirigent blickte in die Zukunft und schlug vor, künftig eine Mischung aus alten und neuen Chorliedern zu singen. Die Mehrheit der Sänger entschied am Montagabend, dass der Name „Liederkranz“ beibehalten werden soll.

Besonders fleißige Singstundenbesucher waren Florian Beyreiß, Konrad Härle, Helmut Mayer, Martin Riegger und Georg Steinle, die nur einmal gefehlt haben. Bei zwei Chorproben haben Albert Schweikert und Paul Schänzle gefehlt.

Für 60 Jahre Singen im Chor wurde Ferdinand Eggert ausgezeichnet. Er trat 1957 in den Liederkranz ein, war einige Jahre Vorsitzender der Sänger und Schriftführer des Vereins. „Zudem ist er einer der größten Förderer des Liederkranzes“, sagte Georg Steinle und nannte das jährliche Käseessen als Beispiel. Bereits im vergangenen Jahr wurde Eggert vom Deutschen Sängerbund geehrt.

Bürgermeister Kevin Wiest betonte, dass ihm der Fortbestand der Oberstadioner Vereine am Herzen liege und der Liederkranz ein kultureller Träger der Gemeinde sei. Am Schluss gab Georg Steinle einen Ausblick auf das kommende Jahr und nannte den 24. Juni als Termin des Sommerfests. „Und am 27. Oktober veranstalten wir wieder das Freundschaftssingen in der Oberstadioner Halle“, sagte Steinle.