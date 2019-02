Falschparker am Rathaus sorgen für Ärger

Sie ist seit langem für Anwohner, Gemeinderat und Kunden ein Dorn im Auge: die Parkplatzsituation am Schlossberg bei Bäckerei und Rathaus. Wie die Situation an dieser Stelle entschärft werden kann, darüber hat der Gemeinderat am Montag während einer Sitzung diskutiert.

Gefährliche Verkehrssituation

„Die Situation ist wohl jedem bekannt“, leitete Bürgermeister Kevin Wiest den Tagesordnungspunkt ein. Er zeigte den Ratsmitgliedern daraufhin einige Bilder, die er an diesem Morgen vom Rathausfenster aus geknipst hatte, und die kritische Verkehrssituation deutlich machten. So parkten innerhalb weniger Minuten gleich mehrere Autos auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Bäckers, blockierten somit den Verkehrsfluss und parkten im Halteverbot. Zu sehen waren außerdem gefährliche Ausparkversuche. „Hier wäre fast ein Unfall passiert“, sagte Wiest, deutete auf ein Foto und gab dem Gemeinderat zu verstehen: Hier muss etwas geschehen.

Die Konstellation ist für uns sehr ungeschickt. Bürgermeister Kevin Wiest

Eigentlich sind neben der Bäckerei vier Parkplätze vorhanden. Die Anwohner beanspruchen einen Parkplatz, zwei weitere gehören dem Zahnarzt im gleichen Haus und der einer ist für Kunden der Bäckerei reserviert. Für den Ansturm speziell am Morgen reicht das für den Bäcker jedoch lange nicht aus. Mit hinzu komme, dass vor dem Bäcker auch zeitweise Angestellte parken. „Das alles sorgt dafür, dass es dort regelmäßig zu Streitereien kommt. Die Konstellation ist für uns sehr ungeschickt“, sagte Kevin Wiest.

Vier Varianten

Er stellte dem Rat vier Varianten vor, die er mit Landratsamt und Polizei abgestimmt habe und die Situation verbessern sollen. „Die erste Variante ist, dass wir den Postkasten vor der Bäckerei nach hinten verschieben. Dann könnten an der Seite zwei Parkplätze parallel zur Straße entstehen“, sagte Wiest. Die zweite Variante böte bis zu fünf Parkplätze: „Auf der anderen Straßenseite können zusätzlich noch Parkplätze entstehen. Das bedeutet aber, dass die Seitenstraße Schloßberg als Einbahnstraße ausgewiesen werden muss.“ Als dritte Variante könnten drei Parkplätze im 50-Grad-Winkel zwischen Rathaus und Bäckerei entstehen. „Variante vier wäre, den Baum vor dem Bäcker zu fällen und dort vier Parkplätze entstehen zu lassen“, sagte Wiest.

Irgendwas muss paisseren, so oft wie es da quietscht und hupt. Bürgermeister Kevin Wiest

Einzelne Ratsmitglieder schlugen vor, Parkplätze in der Seitenstraße Schloßberg auszuweisen. Bürgermeister Wiest zeigte sich skeptisch: „Ich glaube nicht, dass da einer parkt.“ Kritik äußerten die Ratsmitglieder zu der Variante mit den Parkplätzen entlang der Straße gegenüber vom Bäcker – der Verkehrsfluss vor allem für Lastwägen werde dadurch gestört, merkten sie an. „Irgendwas muss passieren, so oft wie es da quietscht und hupt“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest nach längerer Diskussion über die Varianten. Der Rat einigte sich deshalb zunächst darauf, den Baum vor der Bäckerei stehenzulassen und den Briefkasten einen Meter nach hinten zu versetzen. Außerdem soll das Gespräch mit betroffenen Anwohnern gesucht werden.

Bürgermeister Wiest nahm die weiteren Vorschläge der Ratsmitglieder auf und versprach, diese mit dem Landratsamt zu besprechen. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll dann über eine Variante entschieden werden, jedoch mit der Möglichkeit, nach Bedarf nochmals Änderungen vorzunehmen.

