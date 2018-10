Fahrer und Fahrzeughalter im Rausch

Ein Zeuge hat am Samstagmorgen gegen 6 Uhr der Polizei einen betrunkenen Autofahrer gemeldet, der an einer Bäckerei in Äpfingen abgefahren sei. Der Zeuge verfolgte den Autofahrer, sodass eine Streife des Polizeireviers Laupheim das Auto in Schemmerberg feststellen konnte.

Der 20-jährige Fahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten und setzte seine Fahrt fort, teilt die Polizei mit. Kurz vor Moosbeuren hielt der Fahrer an, stieg aus seinem Fahrzeug aus und versuchte zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann nach kurzer Verfolgung stellen. Ein Alkoholtest brachte den Grund für die Flucht zu Tage: knapp zwei Promille. Der 21-jährige Fahrzeughalter, der ebenfalls im Fahrzeug saß, bekam von der Kontrolle nichts mit. Er schlief auf dem Beifahrersitz seinen Rausch aus. Er hatte nämlich mehr als zwei Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme vorgenommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Der Fahrer erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und der Fahrzeughalter weil er die Fahrt zugelassen hat.