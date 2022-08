Facetten des Barocks auch in Oberstadion erleben

Unter dem Motto „Barock erleben – Glanz, Gloria und die Kehrseite des Barock“, findet vom 13. bis 21. August die Barockwoche statt. Entlang der Oberschwäbischen Barockstraße zeigen prächtige Kirchen, Klöster und Schlösser bei Führungen sowie musikalischen und kulinarischen Veranstaltungen, wie opulent Adel und Äbte einst das Leben zelebrierten. Gleichzeitig wird bei kurzweiligen Kostümführungen und der Besichtigung originaler Schauplätze der bescheidene Alltag der einfachen Menschen in der Zeit des Barocks erlebbar. Großes Finale am 21. August: das Barockfest in Bad Schussenried. Auch Oberstadion ist mit einer Führung durch die Sankt Martinus Kirche am 14. August um 14 Uhr dabei.

Die Kirche St. Martinus wurde 1473 erbaut und wird in Kunstführern als „reich wie keine andere im Lande an Denkmälern der altdeutschen Kunst“,bezeichnet. In allen Himmelsrichtungen verkündet der außergewöhnliche Turm der St. Martinus Kirche dem Betrachter, dass er sich einer besonderen Kirche nähert. Sieben Flügelaltäre stammen aus der „Ulmer Schule“ des 15. Jahrhunderts. In den Kunstführern wird die Kirche in Oberstadion als „reich wie keine andere im Lande an Denkmälern altdeutscher Kunst“ bezeichnet.

Die Anmeldung zur Führung ist mögliuc per E-Mail an kulturbuero@oberstadion.de oder unter Telefon 0152 / 24 84 28 30.