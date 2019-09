Erfolgreiche Dressur-Premiere

Nach der Turnierpremiere des Reitsportzentrums Josefshof im Winkel mit einem Springturnier, zu dem im Frühjahr rund 300 Paare angetreten waren, ist nun das erste Dressurturnier auf der Reitanlage in Oberstadions Teilort Mühlhausen auf dem Programm gestanden. An drei Turniertagen stellten das Organisationsteam des Reitsportzentrums und Turnierleiterin Daniela Aubele den Dressurreitern und ihren Pferden 15 Aufgaben im Dressurviereck, die vom Führzügel-Wettbewerb für die Jüngsten und Reiterwettbewerbe für den Dressurnachwuchs über drei Dressurprüfungen der Klasse M bis zur schweren S*-Dressur zum Abschluss der Turniertage am Sonntagnachmittag reichten. Insgesamt waren während der drei Turniertage mehr als 400 Paare am Start, zur S-Dressur am Sonntagnachmittag traten 24 Paare an.

S-Siegerin war Andrea Dlugos von der RSG Ostalb auf „Fidenzia“. Carolin Heckenberger vom gastgebenden Reitsportzentrum Josefshof im Winkel trat mit ihren beiden Pferden „Un Fiero“ und „Don Hitmeyer“ zur S-Prüfung an und platzierte sich gleich zweimal auf Rang vier dieser hochkarätig besetzten Prüfung. Bereits am frühen Sonntagmorgen war eine „Zwei-Sterne-M-Dressur“ geritten worden. Diese Prüfung entschied das Rißegger Paar Nicole Kohler und „Sierra“ für sich. Lokalmatadorin Carolin Heckenberger ritt mit „Un Fiero“ auf den sechsten Platz der M**-Prüfung.

Kathleen Meyer aus Hahnbach und „Don Corleone“ hatten am Freitag die M*-Dressur für sich entschieden. In diesem Wettbewerb kam die Ehinger Reiterin Eva Terpeluk auf „Uni’s Black Pearl“ auf den siebten Rang. Am Samstagnachmittag stand eine L*-Prüfung, geritten auf Trense, auf dem Turnierplan, die Philippa Knell von der RSG Umlachtal auf „Priya“ gewann. Christina Dudik von den Munderkinger Pferdesportfreunden ritt mit „Quellenfürst“ auf den zweiten L-Platz.

Die Ehinger Erfolgsreiterin Margit Grab war mit ihren Nachwuchspferden „Zauberstein“ und „Trixi“ beim Dressurturnier im Josefshof am Start. Sowohl in der A-Dressurpferdeprüfung als auch der Reitpferdeprüfung ritt sie auf den fünften Platz. Auch Iris Häcker vom gastgebenden Reitsportzentrum Josefshof im Winkel hatte in der Reitpferdeprüfung mit „Felicissimo“ ein Nachwuchspferd am Start, mit dem sie auf den dritten Platz ritt.

Nicht nur den Nachwuchspferden, sondern auch dem Reiternachwuchs wurde beim Dressurturnier am Wochenende viel Gelegenheit gegeben, sein Können zu zeigen. In den verschiedenen Abteilungen der Reiterwettbewerbe siegten die Munderkinger Jungreiter Nina Gaus und Jessica Frankenhauser, beide auf „Bazooka“ sowie Nico Joel Emsberger vom Reitverein Moosbeuren auf „Prinz Poldi“. Und im Führzügelwettbewerb der jüngsten Reiter platzierten sich Emiliy Müller, Amelie Schelkle und Elena Emsberger vom RV Moosbeuren, Paulina Dudik von der Munderkinger Pferdesportfreunden sowie Nele Borghoff, Felix Ulmann und Leonie Ott vom gastgebenden Reitsportzentrum Josefshof im Winkel.