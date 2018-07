Einbrecher stiehlt Geld und Parfüm

Geld und Parfüm ein Unbekannter am Sonntag aus einem Haus in Oberstadion gestohlen, das teilt das Polizeipräsidium in Ulm mit.

Die Bewohner des Hauses am Oberstadioner Schlossberg hatten gegen 14 Uhr das Haus verlassen. Sie hatten jedoch die Haustür nicht verschlossen. Auch die Tür zur Wohnung war nur ins Schloss gezogen. So kam der Unbekannte in den kommenden zwei Stunden recht einfach in die Wohnung. Er durchsuchte die Zimmer und fand das Geld der Bewohner.

Auch eine Flasche Parfüm nahm der Dieb mit. Die Bewohnerin erkannte gegen 16 Uhr einen Mann auf ihrem Balkon, als sie zum Haus zurückkam.

Der sei daraufhin sofort geflüchtet. Sie konnte lediglich angeben, dass der Unbekannte kurze schwarze Haare hat und ein blaues T-Shirt trug. Die Polizei in Munderkingen ermittelt jetzt wegen des Einbruchs und sucht den Täter. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von