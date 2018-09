Einblick in Kita und Schule

Gemeinsam mit Bürgermeister Kevin Wiest hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer am Freitagmorgen die Oberstadioner Christoph-von-Schmid-Schule und die Kita „Bärenbande Winkel“ besucht. Die Tagesmütter Brigitte Forster und Elisabeth Schneider berichteten, dass in der Kita zehn Kinder „Vollzeit“ und zwei Kinder auf einem sogenannten „Sharing-Platz“ in der Kita betreut werden können.

Die „Bärenbande“ ist täglich von 7.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. „Jeden Tag wird gekocht, heute gibt’s Nudeln mit Tomatensauce, und nach dem Mittagessen ist unsere Ruhephase“, so Brigitte Forster. „Dafür hat jedes Kind einen Schlafplatz und später kann im abgetrennten Garten gespielt werden“, ergänzte Bürgermeister Wiest. Um die Kinder im Alter zwischen einem und zwei Jahren betreuen zu dürfen, besuchten die Tagesmütter entsprechende Lehrgänge zur Qualifikation und nehmen jedes Jahr an Fortbildungen teil. „Die große Nachfrage nach Betruungsplätzen zeigt, dass der Bedarf vorhanden ist“, sagte Ronja Kemmer. Eine gute Infrastruktur wie in Oberstadion ermögliche den Familien, die Frage „Beruf oder Kind“ ganz individuell und für sich selber zu beantworten. „Das eröffnet Frauen ganz neue und vielfältige Möglichkeiten“, so die Abgeordnete.

Ehrenamtliche betreuen die Kinder

„Wir bieten Ganztagesbetreuung an“, sagte Tobias Tress, Rektor der Oberstadioner Grundschule, an der momentan 90 Kinder in vier Klassen unterrichtet werden. An drei Tagen in der Woche werde Mittagessen und anschließend eine kostenlose Betreuung der Kinder durch elf ehrenamtliche Jugendbetreuer bis 15.15 Uhr angeboten. Auf Ronja Kemmers Nachfrage erzählte Tress, dass die Angebote von Hausaufgabenbetreuung über Fußball-, Erste Hilfe- und Bastel-AGs bis zum Theaterspiel und dem Schulchor reiche.

„Außerdem sind wir verlässliche Grundschule und bieten den Kindern neben dem herkömmlichen Unterricht auch freie Lernzeiten“, betonte Tress. „Hier in Oberstadion wird sich mit sehr viel Engagement um die Kinder gekümmert“, sagte Ronja Kemmer. Diese Qualität sei wichtig, um kleinere Grundschulen nach dem Motto „Kurze Beine, kurze Wege“ zu erhalten. „Wir haben jetzt Grundschule und Kita unter einem Dach“, so Bürgermeister Kevin Wiest, „mittelfristig planen wir hier im Schulgebäude auch eine Kindergartengruppe unterzubringen“. „Unser Ziel ist ein Kinder-Bildungshaus zu schaffen, in dem Kinder von Kleinkind bis zum Ende der Grundschulzeit unter einem Dach betreut und unterrichtet werden können“, ergänzte Schulleiter Tobias Tress.