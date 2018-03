DRK veranstaltet 50. Seniorennachmittag in Oberstadion

Rund 150 Senioren aus dem gesamten Winkel sind am Sonntag zum 50. Seniorennachmittag des DRK-Ortsvereins in die Oberstadioner Mehrzweckhalle gekommen. Bruno Fiderer, DRK-Ehrenvorsitzender und vor 50 Jahren Gründer des Seniorennachmittags, begrüßte die Gäste und freute sich, dass in diesem Jahr bereits die Kinder der Senioren, die zum ersten Seniorentreffen im Jahr 1968 kamen, als Gäste dabei seien.

Und wie vor 50 Jahren sangen auch zum Jubiläum die Männer des Liederkranzes gemeinsam mit einem Kinderchor, diesmal mit dem Schülerchor der Christoph-von-Schmid-Schule. Nachdem die Kinder den Senioren vom „Hoppelhase Hans“ vorgesungen hatten, stimmten sie mit den Liederkranz-Sängern die „schwäbische Eisabahna“ an und sangen „Alle Vögel sind schon da“. Bevor den Winkelsenioren Kaffee und Kuchen serviert wurde, sang der Liederkranz vom „herrlichen Wald“ und dem „schönen Rosengarten“.

Dann zeigte die Senioren-Gymnastikgruppe ihren „fröhlichen Kreis“ und tanzte den „sitzenden Schneewalzer“. Zwischendurch erzählte „Oma Paula“ alias Paula Renz aus Ahlen Witze und eine Frauen-Musikgruppe sorgte mit Steeldrum, Akkordeon, Glockenspiel und Waldhorn für die musikalische Unterhaltung. Kevin Wiest, Bürgermeister von Oberstadion und Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, und sein Kollege Uwe Handgrätinger, Bürgermeister von Unterstadion und Grundsheim, dankten „der Rot-Kreuz-Familie“ und besonders Bruno Fiderer für die Organisation der vielen Seniorennachmittage an den Palmsonntagen der vergangenen fünf Jahrzehnte. Später spielte die Jugendkapelle des Unterstadioner Musikvereins „Lyra“ auf, der Liederkranz sang das Kosakenlied und zum Schluss wurde den Senioren ein Vesper serviert. „Ein gelungener Jubiläums-Seniorennachmittag“, lobten Bruno Fiderer und Kevin Wiest.