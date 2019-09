Dressurturnier auf dem Josefshof hat Premiere

Nach der Premiere mit einem Springturnier im April wird im Reitsportzentrum Josefshof im Winkel (Oberstadion) nun erstmals auch ein Dressurturnier ausgetragen. Von Freitag, 20. September, bis Sonntag, 22. September, stehen mehr als ein Dutzend Prüfungen und Wettbewerbe auf dem Programm. Höhepunkt ist eine Dressurprüfung der Klasse S* am Sonntagmittag.

Die Organisatoren erwarten zum Dressurturnier insgesamt mehr als 400 Teilnehmer von Vereinen aus der gesamten Region. Die erste mittelschwere Prüfung, eine M*-Dressur, steht zum Abschluss des ersten Turniertags am Freitag ab 14 Uhr auf dem Programm. Turnierstart ist bereits um 8 Uhr mit der Dressurpferdeprüfung der Klasse A, gefolgt von einer L-Dressurpferdeprüfung und einer Dressurprüfung der Klasse A*. Alle diese Wettbewerbe sind größere Teilnehmerfelder geben.

Auch am Samstag geht es frühmorgens um 8 Uhr los – mit einer Zwei-Sterne-Dressurprüfung der Klasse A. Eine A-Dressurreiterprüfung, eine L*-Dressurprüfung sowie ein Dressurwettbewerb und eine Reitpferdeprüfung folgen, ehe der zweite Turniertag ab 16 Uhr mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M zu Ende geht.

Auftakt am Sonntag ist um 7 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse M** mit einem erneut ansehnlichen Teilnehmerfeld. Am letzten Turniertag legt der Veranstalter einen besonders großen Wert auf die Förderung des Nachwuchses, vormittags und mittags werden daher spezielle WBO-Prüfungen ausgetragen – angefangen von einem Reiterwettbewerb Schritt-Trab über einen Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp hin zum Führzügelwettbewerb für die kleinsten Reiter. Abschließend folgt am Sonntag ab 13.30 Uhr der Höhepunkt des ersten Dressurturniers im RSZ Josefshof im Winkel: eine Ein-Stern-Dressurprüfung der Klasse S. Rund 50 Nennungen für den hochkarätigen Wettkampf sind eingegangen.