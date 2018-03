Donau-Iller Bank investiert rund 1,3 Millionen Euro in Oberstadion

Rund 350 Kunden der Donau-Iller Bank sind am Mittwochabend zur Kundenversammlung „ihrer Bank“ in die Oberstadioner Mehrzweckhalle gekommen. Mit Blumen bedankten sich die Vorstände der Bank Jost Grimm, Gerhard Deuringer und Peter Seibel bei Oberstadions Geschäftsstellenleiter Klaus Buck und seiner Frau Agnes sowie dem Leiter des Warenmarkts Karl Mayer und seiner Ehefrau Corinna für die langjährige Zusammenarbeit und die „Unterstützung der Ehemänner“.

Klaus Buck feierte vergangenes Jahr sein 40-jähriges Betriebsjubiläum in der Bank und Karl Mayer hat vor 25 Jahren hier seine Ausbildung begonnen. Nach der Begrüßung durch den für Oberstadion zuständigen Aufsichtsrat Peter Fischbach, lobte Bürgermeister Kevin Wiest die gute Zusammenarbeit mit der Bank und deren Kundennähe. „Die Donau-Iller-Bank ist ein Stützpfeiler in der Gemeinde, von dem der ganze Winkel profitiert“, so Wiest.

Die „historisch niedrigen Zinsen“ hätten die Zinsüberschüsse der Bank im vergangenen Jahr um rund 1,3 Millionen Euro sinken lassen, sagte Jost Grimm. Trotzdem und trotz der zunehmenden Digitalisierung werde die Beratung „persönlich bleiben“. Investitionen in „die regionalen Hauptstellen“ seien die Basis der genossenschaftlichen Bank“, so Grimm. In den vergangenen fünf Jahren wurden in Oberstadion rund 1,3 Millionen Euro investiert und im Moment entsteht eine „hochmoderne Bankfiliale“.

„Der Innenbereich ist so gut wie fertig. Es fehlt noch der Zugang, die Gestaltung des Parkplatzes, die Installation einer Elektro-Tankstelle, der Vollwärmeschutz und die Erneuerung des Daches“, erklärte Klaus Buck. „Wenn alles fertig ist, laden wir zum Tag der offenen Tür ein“, so der Oberstadioner Geschäftsstellenleiter.

Das Kundenvolumen der Donau-Iller Bank beträgt im Moment 2,1 Milliarden Euro, davon werden 129,1 Millionen Euro in Oberstadion betreut. Rund 31,5 Millionen Euro hat die Oberstadioner Bank als Kredite vergeben, 60,1 Millionen Euro wurden von den Kunden bei der Bank angelegt. Klaus Buck nannte weitere Zahlen: 1720 der insgesamt 3662 Kunden im Winkel sind Mitglied der Donau-Iller Bank. An den Geldautomaten wurden im vergangenen Jahr 31 926 Mal Geld abgehoben und an den Druckern wurden 21 394 Kontoauszüge erstellt. Jeden Monat werden bei der Donau-Iller Bank rund 90 000 digitale und 22 000 „papierhafte“ Überweisungen getätigt, ergänzte Jost Grimm. Durch Online-Banking, das elektronische Postfach und die VR-Banking-App seien Bankgeschäfte „von fast jedem Ort der Welt“ möglich, sagte Klaus Buck. „Wir möchten aber weiterhin den gewohnten Kontakt in unserer Geschäftsstelle pflegen.“

Im vergangenen Jahr konnte der Oberstadioner Warenmarkt rund 400 000 Euro umsetzen, im Agrarbereich lag der Warenumsatz bei rund 1,5 Millionen Euro und für 5,5 Millionen Euro wurde Heizöl verkauft und Benzin an der Oberstadioner Tankstelle gezapft.

Die Musikkapelle Oggelsbeuren sorgte vor der Kundenversammlung für die Unterhaltung der Gäste, wie immer ließ die Bank ein Vesper servieren, das übernahmen am Mittwoch Musiker des Unterstadioner Musikvereins „Lyra“, und zum Schluss sorgte die „Saubach-Kommede“ für heftige Lacher.

Angesichts des Werbespruchs „Wir machen den Weg frei“, sei die Bank bei den heftigen Schneefällen nicht aufgetaucht, so die Comedians aus Äpfingen. Und wenn Geld verspekuliert werde, sei es nicht weg, es gehöre jetzt nur einem anderen, erklärte die Saubach-Kommede.