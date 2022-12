Die Welt der Krippen bietet Erstaunliches

Das Oberstadioner Krippenmuseum ist in dieser Weihnachtssaison noch bis 2. Februar jeweils mittwochs bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, also auch von Mittwoch, 28. Dezember, bis einschließlich Neujahrsonntag, 1. Januar, zu den genannten Uhrzeiten. Von 2. bis 23. April gibt es außerdem eine Ostereierausstellung. Die Krippenausstellung kann – auch ganzjährig – bei Führungen für Gruppen ab neun Personen möglichst außerhalb der regulären Öffnungszeiten besichtigt werden (Anfragen bitte an kulturbuero@oberstadion.de). Ebenfalls noch bis 2. Februar ist die Ausstellung „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ mit Werken der Künstlerin Marlis Glaser aus Attenweiler zu sehen.